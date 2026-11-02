பயம் காட்டும் 'முரசு புயல்'... சென்னைவாசிகளுக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தல்
3 மாநில பேரிடர் மீட்பு குழு, 3 தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழு என மொத்தமாக 6 குழுக்கள் சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் தயார் நிலையில் உள்ளன.
Published : November 2, 2026 at 4:26 PM IST
சென்னை: முரசு புயல் கரையை கடக்கும்போது மணிக்கு 60 கி.மீ. வேகம் வரை காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் வீடுகளில் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் சந்திரமோகன் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
சென்னை சேப்பாக்கம் எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவரசகால செயல்பாட்டு மையத்தில் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் சந்திரமோகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள முரசு புயல் தீவிர புயலாக மாறி ஆந்திராவை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இந்த புயல் தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று மேற்கு-வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று நள்ளிரவு ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் ஒங்கோல் அருகே நெல்லூருக்கும்-நர்சாபூருக்கும் இடையே கரையைக் கடக்க வாய்ப்புள்ளது.
இதன் காரணமாக சென்னை, திருவள்ளுர் மாவட்டங்களில் அதிக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. முரசு புயல் கரையை கடக்கும்போது காற்றின் வேகம் 60 கிமீ வரை இருக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
- அதிக காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மின் கம்பங்கள் சாயலாம்.
- மழை அதிகமாக பெய்யும்போது மக்கள் வீடுகளிலே பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும்.
- கடல் பகுதிக்கு மக்கள் செல்ல வேண்டாம்.
- கடலுக்கு மீன்பிடிக்க மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம்.
- மின் ஒயர் அறுந்து கிடந்தால் அதனை தொட வேண்டாம்.
- குழந்தைகள் முதியவர்கள் வீடுகளில் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும்.
- குடிநீர் உணவு உள்ளிட்ட பொருட்கள் மற்றும் லைட் சார்ஜ் செய்து தயராக வைத்து கொள்ள வேண்டும்
- அதிக காற்று காரணமாக மரம் முறிந்து விழ வாய்ப்புள்ளது.
- மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை அறிவுறுத்தல்களை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சென்னை, திருவள்ளுவர் மாவட்டங்களில் 1300 முகாம்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
தற்போதைய சூழலில் சென்னை, திருவள்ளுர் மாவட்டங்களில் 3 மாநில பேரிடர் மீட்பு குழுக்கள், 3 தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுக்கள் என மொத்தம் 6 குழுக்கள் உபகரணங்களுடன் தயார் நிலையில் உள்ளன.
கடல் சீற்றம் அதிகமாக உள்ளதால் பொதுமக்கள் யாரும் கடற்கரைக்கு செல்ல வேண்டாம். சென்னை, திருவள்ளுர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்டுள்ள தாழ்வான இடங்களில் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். மழை காரணமாக இதுவரை எந்த ஒரு உயிரிழப்பும் பதிவாகவில்லை" என்றார்.