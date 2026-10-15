எல்-நினோ பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய நிபுணர் குழு - உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்
"160 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்த சூப்பர் எல்-நினோ பாதிப்பு தற்போது உருவாகியுள்ளது. அப்போது ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை விட, தற்போது பாதிப்பு கடுமையாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று மனுதாரர் தெரிவித்திருந்தார்.
Published : October 15, 2026 at 10:41 PM IST
சென்னை: எல்-நினோ பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய 7 பேர் கொண்ட நிபுணர் குழுவை நியமித்துள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில், தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
சூப்பர் எல்-நினோ பாதிப்புகளை சமாளிக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய நிபுணர் குழுவை அமைக்கக் கோரி, வழக்கறிஞர் அருளரசு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
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இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில், "160 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்த சூப்பர் எல்-நினோ பாதிப்பு தற்போது உருவாகியுள்ளது. அப்போது ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை விட, தற்போது பாதிப்பு கடுமையாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஏழை மக்கள் பாதிக்காத வகையில், உணவு தானியங்களை இருப்பு வைப்பது அவசியம். எனவே, உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
இதையடுத்து, தமிழக அரசுத் தரப்பில், "எல்-நினோ பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்து, வறட்சி மற்றும் வெள்ள பாதிப்புகளை சமாளிக்க எடுக்க இருக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பரிந்துரைகள் வழங்க 7 நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்து தமிழக அரசு கடந்த ஜுலை மாதமே உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது" என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து, ஏற்கெனவே நிபுணர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் மனுதாரரின் கோரிக்கை ஏற்கெனவே நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது" என்று கூறி, வழக்கை முடித்துவைத்தனர்.