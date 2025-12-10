தீபத்தூணா? நில அளவைக் கல்லா? திருப்பரங்குன்ற மலையில் ஆய்வில் இறங்கிய தொல்லியல் துறை
தமிழக தொல்லியல் துறையின் சார்பாக மேற்கொண்டுள்ள ஆய்வு உண்மையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : December 10, 2025 at 6:32 PM IST
மதுரை: மலை உச்சியில் இருப்பது தீபத்தூணா? நில அளவைக் கல்லா? என்பதை அறிய மாநில தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் இன்று ஆய்வு செய்தனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது வழக்கம். இந்நிலையில், இம்முறை மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக் கோரிய வழக்கில், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதற்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டது. ஆனால், அதனை எதிர்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செல்வதாக கூறி, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை. இது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தற்போது விசாரணையில் இருந்து வருகிறது.
இதற்கிடையே, மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என இந்து முன்னணி உள்ளிட்ட பல்வேறு இந்து அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தன. மேலும், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த பரபரப்புக்கு மத்தியில், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ளது தூண் தீபத்தூணா? அல்லது நில அளவை கல்லா? என விமர்சனங்கள் எழுந்து வந்தன.
இந்நிலையில், மாநில தொல்லியல் துறை இணை இயக்குநர் யதீஷ் குமார் தலைமையில் ஏழு அதிகாரிகள் கொண்ட குழுவினர் இன்று திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஆய்வு செய்தனர்.
காலை 8.45 மணிக்கு திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கு வந்த அதிகாரிகள் 3 மணி நேரமாக மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனர்.
இதையும் படிங்க: அதிமுக கூட்டணி 210 இடங்களில் வெல்வதை எந்தக் கொம்பனாலும் தடுக்க முடியாது - எடப்பாடி பழனிசாமி சூளுரை
இதையும் படிங்க: 8,000 ஆண்டுகள் பழமையான புதிய கற்கால தேய்ப்பு பள்ளங்கள் - தென் தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக கண்டுபிடிப்பு
மலை உச்சியில் மேற்கு புறம் அமைந்துள்ள அந்த குறிப்பிட்ட கல் தூண், தீபத் தூண் என பாஜக மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்புகள் சார்பாகவும், ஆங்கிலேயர் காலத்தில் வரைபடம் தயாரிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட நில அளவைக் கல் என மற்றொரு தரப்பும் கூறி வருகின்றனர். இந்நிலையில், தற்போது தமிழக தொல்லியல் துறையின் சார்பாக மேற்கொண்ட ஆய்வு உண்மையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் 3 மணி நேரம் மலை மீது ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட தொல்லியல் துறையினர் இந்த ஆய்வுகளில் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமாரிடம் வழங்கினர்.