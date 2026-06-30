லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆய்வாளரின் பணியிடை நீக்கத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீடு
பணியிடை நீக்கத்துக்கான காரணத்தை தெரிவிக்காமல் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு ஜுலை 9-ஆம் தேதி வரை இடைக்காலத்தடை விதித்த நீதிபதி, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர், துணை இயக்குனர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தார்.
Published : June 30, 2026 at 11:24 PM IST
சென்னை: லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஆய்வாளர் விமலாவை பணியிடை நீக்கம் செய்த உத்தரவுக்கு விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடையை எதிர்த்து தமிழக அரசு தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவு ஆய்வாளராகப் பணிபுரிந்த ராஜலட்சுமிக்கு எதிராக எழுந்த புகாரை விசாரித்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆய்வாளர் விமலா, விசாரணை அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருந்தார். இதையடுத்து, ஆய்வாளர் ராஜலட்சுமிக்கு எதிராக முதல் தகவல் அறிக்கை தயார் செய்யுமாறு விமலாவுக்கு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை உத்தரவிட்டிருந்தது.
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அதனடிப்படையில், முதல் தகவல் அறிக்கையைத் தயார் செய்து, லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்புத்துறை இயக்குநரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு, திருத்தங்களுக்குப் பின் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த சூழ்நிலையில், வழக்கு பதிவு செய்ததற்காக விமலாவை பணி இடைநீக்கம் செய்து கடந்த ஜுன் 17-ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை காவல் ஆய்வாளர் விமலா தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி பி.டி.ஆஷா, காவல் ஆய்வாளர் விமலாவுக்கு எதிரான பணியிடைநீக்க உத்தரவு முற்றிலும் உள்நோக்கம் கொண்டது என அதிருப்தி தெரிவித்தது. பணியிடை நீக்கத்துக்கான காரணத்தை தெரிவிக்காமல் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு ஜுலை 9-ஆம் தேதி வரை இடைக்காலத்தடை விதித்த நீதிபதி, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர், துணை இயக்குனர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆய்வாளர் விமலாவின் பணியிடை நீக்கத்திற்கு இடைக்கால தடை விதித்து தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை உடனடியாக விசாரணைக்கு எடுக்க கோரி தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் முறையீடு செய்தார். இந்த முறையீட்டை கேட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு எண்ணிடப்பட்ட பிறகு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளபடும் என தெரிவித்தனர்.