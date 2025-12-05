வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டை; பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பாக்கியுள்ள இழப்பீட்டு தொகையை ஒதுக்கியது தமிழக அரசு
இழப்பீடு பெறுவதில் சிக்கல்கள் இருந்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
Published : December 5, 2025 at 10:25 PM IST
சென்னை: வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையின் போது சிறப்பு அதிரடிப்படையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 2 கோடி 59 லட்சம் ரூபாய் நிலுவை இழப்பீடு தொகை வழங்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
'சந்தனக்கடத்தல்' வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்ட தமிழக - கர்நாடக சிறப்பு அதிரடிப்படையினர், விசாரணை என்ற பெயரில் மலை கிராம பெண்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தும், ஆண்களை சித்ரவதை செய்தும் மனித உரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டதாக தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தில் புகார்கள் அளிக்கப்பட்டன.
புகார்களை விசாரித்த தேசிய மனித உரிமை ஆணையம், முன்னாள் கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சதாசிவா தலைமையில் விசாரணை குழு அமைத்து 1999ம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது. நீதிபதி சதாசிவா அளித்த அறிக்கையில், தமிழகத்தில் 38 பேரும், கர்நாடகாவில் 51 பேரும் என 89 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த அறிக்கையின் படி, அதிரடிப்படையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 5 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க தமிழக அரசுக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
மனித உரிமைகள் ஆணைய உத்தரவின்படி, தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 38 பேருக்கு 1 கோடியே 20 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது. பாக்கி இழப்பீட்டை வழங்கக்கோரி 2024ம் ஆண்டு தொண்டு நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், மனித உரிமைகள் ஆணையம் விசாரித்து தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்க உத்தரவிட்டது. அதன்படி, பாக்கி இழப்பீடு தொகை 3 கோடியே 79 லட்சம் ரூபாயை வழங்க தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக தலைமை செயலாளர் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அரசு தரப்பில், இரண்டாவது தவணையாக 1 கோடியே 20 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 5 கோடி ரூபாய் இழப்பீட்டுத் தொகையில் 2 கோடியே 41 லட்சம் ரூபாய் போக, மீதமுள்ள 2 கோடியே 59 லட்சம் ரூபாயை உடனடியாக விடுவிக்கும்படி தலைமைச் செயலாளருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, பாக்கி இழப்பீடு தொகை வழங்குவதற்கான அரசாணையை நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்தது.
அதில், சேலத்தில் 20 பேரும், ஈரோட்டில் 18 பேருக்கும் பாக்கி இழப்பீடு தொகை வழங்க 2 கோடியே 59 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, வழக்கை முடித்து வைத்த நீதிபதிகள், இழப்பீடு பெறுவதில் சிக்கல்கள் இருந்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என உத்தரவிட்டனர்.