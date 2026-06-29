வருமானத்திற்கும் அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக புகார்- தொடங்கியது நவாஸ் கனிக்கு எதிரான வருமான வரித் துறை விசாரணை
வருமான வரித் துறை விசாரணையின் முடிவில் திருப்தி இல்லை என்றால் மனுதாரர் நீதீமன்றத்தை அணுகலாம் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : June 29, 2026 at 4:48 PM IST
சென்னை: வருமானத்திற்கும் அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக மக்களவை எம்.பி. நவாஸ் கனிக்கு எதிரான விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக வருமான வரித் துறை தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரம் மக்களவை தொகுதி இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி எம்பியான நவாஸ் கனி, 2019 ஆம் ஆண்டும், 2024 ஆம் ஆண்டும் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் கூறியுள்ள விவரங்களின் அடிப்படையில், வருமானத்திற்கும் அதிகமாக 288 சதவீதம் என 23 கோடியே 58 லட்சம் ரூபாய் சொத்து குவித்திருப்பதாக புகார் எழுந்தது.
இது குறித்து, சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தர விட வேண்டும் என திருநெல்வேலியை சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதே போல, நவாஸ் கனி வருமானத்தை மறைத்ததாகக் கூறி விசாரணை நடத்த வருமான வரித் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரியும் மற்றொரு வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
வெங்கடாசலபதி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், முதற்பட்ட விசாரணை செய்த சிபிஐ, போதுமான ஆதராங்கள் இல்லை என தெரிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தன.
அப்போது, வருமான வரித்துறை சார்பில் ஆஜரான மத்திய அரசு வழக்கறிஞர், "நவாஸ் கனிக்கு எதிரான புகாரில் வருமான வரித்துறை விசாரணையை துவங்கியுள்ளது. விசாரணை தொடர்பான ஆவணங்கள் அனைத்தும் அரசு இணையதளத்தில் உள்ளன. ஒவ்வொரு 2 வருடங்களுக்கும் ஒரு முறை சொத்து விவரங்கள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது.
குறிப்பிட்ட நபர்களை தவிர யாரும் அதை எடுக்க முடியாது. சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் அனுமதி பெற்றவர்கள் மட்டுமே தெரிந்து கொள்ள முடியும்" என தெரிவித்தார்.
மேலும் மனுதாரர் வெங்கடாசலபதி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "வருமான வரித் துறை விசாரணை அறிக்கைகளை எங்களுக்கும் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "வருமான வரித் துறை விசாரணை தொடங்கியுள்ளது. விசாரணையின் முடிவில் திருப்தி இல்லை என்றால் மனுதாரர் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம்.
ஏற்கனவே சிபிஐ போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என தெரிவித்துள்ள நிலையில், வருமான வரித் துறையின் விசாரணை சரியாக நடக்கவில்லை என மனுதாரர் விரும்பினால், வேறு விசாரணைக்கு கேட்கலாம். அதனால், சம்மந்தப்பட்ட துறை விசாரணை முடியும் வரை காத்திருக்க வேண்டும்" என கூறி விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.