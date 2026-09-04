மார்பை குத்திக் கிழித்த கம்பி: வெற்றிகரமாக அகற்றி தொழிலாளியை காப்பாற்றிய அரசு மருத்துவமனை

மார்பை குத்திக் கிழித்த கம்பி: வெற்றிகரமாக அகற்றி தொழிலாளியை காப்பாற்றிய அரசு மருத்துவமனை
உடலில் குத்தி இருந்த கம்பியை அகற்றாமல் அதனை வெறுமென வெட்டிவிட்டு, இளைஞரை அழைத்து வந்ததால் தான், அவரை காப்பாற்ற முடிந்தது என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : September 4, 2026 at 12:49 AM IST
சென்னை: வட மாநிலத் தொழிலாளரி ஒருவரின் மார்பிலும், நுரையீரல் பகுதியிலும் குத்திக் கிழித்த கம்பியை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் வெற்றிகரமாக அகற்றி அவரது உயிரை காப்பாற்றியுள்ளனர்.
மேற்கு வங்க மாநிலம் முர்ஷிதாபாத்தைச் சேர்ந்தவர் ஈஷா ஹக் ( 24). இவர், கும்மிடிப்பூண்டியில் தங்கி கட்டடத் தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வருகிறார்.
இதனிடையே, கடந்த மாதம் 30-ம் தேதி, கட்டடம் ஒன்றில் 10 அடி உயரத்தில் இருந்து வேலை செய்த போது, கால் இடறி ஈஷா ஹக் கீழே விழுந்துள்ளார்.
அப்போது கீழே இருந்த கூர்மையான இரும்பு கம்பி, அவரது மார்பு பகுதியை கிழித்து உள்ளே சென்று முதுகு பகுதி வழியாக வெளியே வந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்தவர்கள் அவரை அப்படியே தூக்கிக் கொண்டு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
பரிசோதனையில், இரும்புக் கம்பி அவரது வலது கீழ் மார்புப் பகுதியை துளைத்து, இடது தோள்பட்டையை கிழித்து வெளியேறி இருப்பது தெரியவந்தது.
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இதனால் அவரது இதயப்பகுதி, முக்கிய ரத்தக் குழாய்கள், உணவுக்குழாய், நுரையீரல் ஆகிய உறுப்புகள் சேதமடைந்திருந்தன.
பின்னர், இதயம் மற்றும் நுரையீரல் அறுவை சிகிச்சைத் துறை தலைவர் சரவண கிருஷ்ண ராஜா தலைமையில், எழில்நம்பி, காவ்யா ஆகிய மருத்துவர்கள் இணைந்து, ‘ஸ்டெர்னோதொராக்கோட்டமி’ எனப்படும் மார்புப் பகுதியை முழுமையாக திறந்து மேற்கொள்ளப்படும் சிக்கலான அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொண்டனர்.
இதில் இரும்புக் கம்பி வெற்றிகரமாக உடலில் இருந்து வெளியே எடுக்கப்பட்டது. தற்போது மருத்துவக் கண்காணிப்பின் கீழ் அவர் நலமாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
உடலில் குத்தி இருந்த கம்பியை அகற்றாமல் , அதனை வெறுமென வெட்டிவிட்டு, இளைஞரை அழைத்து வந்ததால்தான் அவரை காப்பாற்ற முடிந்தது என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
மிகவும் சிக்கலான இந்த அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக செய்த மருத்துவக் குழுவினரை, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை டீன் அரவிந்த் உள்ளிட்டோர் பாராட்டினர்.