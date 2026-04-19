பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஸ்டாலின் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பார்: கெஜ்ரிவால்
சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக மக்கள் ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவு கொடுத்தால் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு மேலும் வளர்ச்சி அடைந்து முன்னேறிய மாநிலமாக மாறிவிடும் என கெஜ்ரிவால் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
Published : April 19, 2026 at 10:09 PM IST
சென்னை: வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பெரும்பான்மை பலத்துடன் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பார் என டெல்லி முன்னாள் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவரும், டெல்லி மாநில முன்னாள் முதலமைச்சருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தமிழக சட்டசபை தேர்தலில், திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்வதற்காக டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் இன்று மாலை சென்னை வந்தார்.
விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எனது இனிய நண்பர். எனவே சட்டசபை தேர்தலில் அவருக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்ய தமிழகம் வந்திருக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாலின் நடத்திய ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டிற்கு நல்ல வளர்ச்சி திட்டத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளார். அதனால் தமிழ்நாடு முன்னேறிய மாநிலமாக உருவாகி வருகிறது.
இந்தத் தேர்தலில் தமிழக மக்கள் ஸ்டாலினுக்கு மீண்டும் ஆதரவு கொடுத்து வாக்களித்தால் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு மேலும் வளர்ச்சி அடைந்து முன்னேறிய மாநிலமாக மாறிவிடும். அதற்கு மாறாக தமிழ்நாட்டில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டை பின்னோக்கி இழுத்துச் சென்று விடுவார்கள். தமிழ்நாடு எந்த வளர்ச்சியும் அடையாது. டெல்லியில் இப்போது பாஜக அரசு அதைத்தான் செய்து கொண்டு இருக்கிறது.
நான் நாளை சென்னையில் திமுக தேர்தல் பிரச்சார பேரணியில் கலந்துகொண்டு ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ய இருக்கிறேன். அப்போது நான் மக்களை சந்தித்து பேசுவேன். இந்தத் தேர்தலில் ஸ்டாலின் கண்டிப்பாக அதிக மெஜாரிட்டியுடன் வெற்றி பெற்று மீண்டும் முதலமைச்சராக ஆட்சி அமைப்பார். ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டிற்கும் டெல்லிக்கும் தான் போட்டி என்று கூறுவது மிகச் சரியானது. பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஜனநாயகத்தை கொலை செய்து கொண்டு இருக்கிறது.
மாநிலங்களில் உள்ள ஆட்சியாளர்களை மோடி அரசு தனது கைக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறது. ஆனால் ஸ்டாலின் அதை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. இதனால் பாஜக, ஸ்டாலினை எதிர்க்கிறது.
டெல்லி பாராளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த மசோதாக்கள் தோல்வி அடைந்தது மிகுந்த சந்தோசமாக இருக்கிறது. இது மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசுக்கு மிகப்பெரிய தோல்வி பின்னடைவு" என்றார்.