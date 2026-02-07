ETV Bharat / state

பாசிச சக்திகளை எதிர்க்க கூடிய ஒரே தலைவர் ஸ்டாலின்: கனிமொழி பேச்சு

தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் பெண்களுக்கும், யாரோடு இருந்தால் தமிழ்நாடு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பது தெளிவாகத் தெரியும்.

கனிமொழி பேச்சு
கனிமொழி பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
விருதுநகர்: பாசிச சக்திகளை எதிர்க்க கூடிய உறுதிமிக்க தலைவராக தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இருப்பதாக திமுக எம்பி கனிமொழி பாராட்டியுள்ளார்.

மாநாட்டில் பேசிய அவர், "இந்த மாநாட்டை ஒரு வெற்றி மாநாடாக அமைத்து காட்ட வேண்டும் என்று, இங்கிருந்து அகலாமல் அல்லும் பகலும் துயிலாது பாடுபட்டு இந்த மாநாட்டை முன்னெடுத்து நடத்தி இருக்கக்கூடிய மண்டலப் பொறுப்பாளரும், அமைச்சருமான தங்கம் தென்னரசு அவர்களுக்கு, எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

இவ்வளவு பெரிய இளைஞர் கூட்டத்தைப் பார்க்கும் போது, உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமே தோன்றுகிறது. வெற்றி நமதே என்பதை உறுதி செய்யக்கூடிய ஒரு மாநாட்டை அவர் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதால், அவரை மனமார்ந்து பாராட்டவும், வாழ்த்தவும் தோன்றுகிறது.

இது இளைஞரணியின் இரண்டாவது மாநாடு. இதற்கு முன்னால், கோவையிலும், தஞ்சையில் நடைபெற்ற “வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்” மாநாட்டையும் நாம் மிகச் சிறப்பாக நடத்திக் காட்டியிருக்கிறோம். இந்த இரண்டு மாநாடுகள் முடிந்த பிறகு, பலருக்கு இருந்த சந்தேகங்கள் அனைத்தும் தெளிவாகப் போக்கப்பட்டிருக்கும்.

நான் உறுதியாகச் சொல்கிறேன், பெண்கள், இளைஞர்கள் என அனைவரும் முதலமைச்சர் அவர்களோடு தான் இருக்கிறார்கள் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் பெண்களுக்கும், யாரோடு இருந்தால் தமிழ்நாடு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பது தெளிவாகத் தெரியும்.

நமக்கு எதிராக ஒரு கூட்டணி உருவாக இருக்கிறது. எல்லோரும் கையை கோர்த்துக்கொண்டு மேடையில் ஏறுகிறார்கள். அது, அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி இல்லை; பாஜக தலைமையிலான கூட்டணிதான். அந்த கூட்டணியில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் பிரதமருடன் கைகோர்த்து நிற்கிறார்கள்.

சில நாட்களுக்கு முன்னால் டெல்லியில் ஒரு பட்ஜெட் படிக்கப்பட்டது. அந்த பட்ஜெட் படிப்பதற்கு முன், முதலமைச்சர் அவர்கள் காலை நேரத்தில் தனது சமூக வலைதளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். “தேர்தல் வருகிறது; அதனால் இந்த பட்ஜெட்டில் ஏதாவது தருவார்கள் என்று நினைக்கிறேன்” என்று. ஆனால் அப்போதும் தமிழ்நாட்டுக்கு கிள்ளி கூட கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொல்லக்கூடிய பாஜகவோடு கைகோர்த்து நிற்கும் துரோகக் கூட்டணியாகவே இது அமைந்துள்ளது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர, "நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு வழக்கமாக பிரதமர் பதில் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் இந்த முறை பிரதமர் வரவில்லை. காரணம், நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டபோது “நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்?” என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டதற்கு பதில் சொல்ல பிரதமர் தயாராக இல்லை. இதன் காரணமாக நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல், பிரதமர் அவர்கள் ஏதாவது வந்து பதில் சொல்லுவார் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் அவர் வரவில்லை. அவைத் தலைவர், “பிரதமர் வரமாட்டார்; பதில் சொல்ல மாட்டார்” என்று தெரிவித்தார். அதாவது, நாடாளுமன்ற வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக, குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு பிரதமர் பதில் சொல்லாமல் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆட்சி, பாஜக ஆட்சிதான், நரேந்திர மோடி ஆட்சிதான்.

நாடாளுமன்றத்தில் வந்து ஏன் பதில் சொல்லவில்லை தெரியுமா? எதிர்க்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவரை அச்சுறுத்தி விடுவார்கள் என்ற பயத்தில், எதிர்க்கட்சியில் உள்ள பெண் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அஞ்சி, “பிரதமர் வர வேண்டாம்” என்று அவைத் தலைவர் சொல்லியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது என்றால், நாம் எப்படிப்பட்ட அராஜக ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.

இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டு, ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரே தலைவர் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை தவிர வேற யாரும் இல்லை என்பதை தமிழ்நாடு உணர்ந்துகொண்டு இருக்கின்றது. இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு நான் ஒன்றைச் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒபாமா அவர்கள் அமெரிக்க ஆட்சிப் பொறுப்புக்கு வருவதற்கு முன்னர், “Yes, You Can” என்றார்.

இளைஞர்கள் கேட்கலாம், எங்களால் இந்த நாட்டில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியுமா என்று, ஒபாமா அமெரிக்க அதிபராக பதவி ஏற்றுக் கொண்டபோது அவரது வயது 47. தலைவர் கலைஞர் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டபோது அவரது வயது 44. பேரறிஞர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை தொடங்கியபோது அவருக்கு வயது 40. நாவலர் நெடுஞ்செழியன் 30 வயதில் இருந்தார். தலைவர் கலைஞர் 25 வயதில், முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இளைஞரணி செயலாளராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டபோது 27 வயதில் இருந்தார். உங்களால் முடியும்; உங்களைத் தவிர வேறு யாராலும் முடியாது" என்றார்.

