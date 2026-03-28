திமுக கூட்டணியில் தொகுதிகளை இறுதி செய்வதில் தொடரும் இழுபறி - இன்று வெளியாகுமா வேட்பாளர் பட்டியல்?

திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கிற அனைத்து கட்சிகளுடனும் இன்றுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு, வேட்பாளர் பட்டியல் இன்று வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திமுக - காங்கிரஸ் முதற்கட்ட தொகுதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 9:18 AM IST

- ப. பாண்டியராஜ்

சென்னை: திமுகவில் தொகுதி பங்கீடு நிறைவடைந்த போதிலும், தொகுதிகளை அடையாளம் காண்பதில் கடும் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், கூட்டணி கட்சிகளிடையே தொகுதிகளை இறுதி செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. சில முக்கிய தொகுதிகளை இரண்டு கட்சிகளும் கேட்பதால் எந்த தொகுதியை யாருக்கு ஒதுக்குவது என்பது குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், நேற்று வரை 23 தொகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 5 தொகுதிகளை இறுதிசெய்வதில் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

குறிப்பாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் பலம் வாய்ந்த தொகுதிகளில் ஒன்றான விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியை, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தொடர்ந்து கேட்டு வலியுறுத்தி வருவதால் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோல், சென்னையில் உள்ள ஒரு சில தொகுதிகளை காங்கிரஸும் தேமுதிகவும் கேட்டு வருவதும், ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சி தொகுதியை மதிமுகவும் காங்கிரஸும் கேட்டு வருவதும் தொகுதிகளை இறுதி செய்வதில் இழுபறிக்கு காரணமாகியுள்ளன.

அதேபோன்று, திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ள எஸ்டிபிஐ கட்சிக்கு திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் தொகுதியை திமுக ஒதுக்கி உள்ளது. ஆனால், அந்த தொகுதியில் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் தொடர்ச்சியாக 3 முறை வெற்றிபெற்றுள்ளார். இதனால் அதிருப்தியில் உள்ள எஸ்டிபிஐ, தொகுதியை மாற்றி தருமாறு திமுகவிடம் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது.

இதனிடையே திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு 23 தொகுதிகளும், விசிகவிற்கு 8 தொகுதிகளும் இறுதியான நிலையில், முதற்கட்ட ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதன்படி, காங்கிரஸுக்கு,

1. கிள்ளியூர்

2. குளச்சல்

3. விளவங்கோடு

4. ஸ்ரீவைகுண்டம்

5. காரைக்குடி

6. திருவாடானை

7. நாங்குநேரி

8. ஊத்தங்கரை

9. பொன்னேரி

10. சோளிங்கர்

11. கடலூர்

12. மயிலாடுதுறை

13. அறந்தாங்கி

14. காரைக்குடி

15. சிவகாசி

16. வேளச்சேரி

17. துறையூர்

18. ஊட்டி

19. கிருஷ்ணகிரி

20. ஆத்தூர்

21. ஸ்ரீபெரும்பதூர்

22. ஈரோடு கிழக்கு

23. சிங்காநல்லூர் ஆகிய தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அதேபோல், விசிகவுக்கு,

1. பெரியகுளம்

2. திண்டிவனம்,

3. பண்ருட்டி (பொது)

4. செய்யூர்,

5. காட்டுமன்னார்கோவில்,

6. திருப்போரூர் (பொது)

7. கள்ளக்குறிச்சி,

8. அரக்கோணம் ஆகிய தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விசிகவுடன் முதற்கட்ட தொகுதி இறுதி ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் தேமுதிக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், மதிமுக மற்றும் எஸ்டிபிஐ ஆகிய கட்சிகளுடன் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, சமூக முடிவு எடுக்கப்பட்டு, மாலைக்குள் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் மற்றும் திமுகவின் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

