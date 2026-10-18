சென்னையில் தேங்கிய மழைநீர் 3 மணி நேரத்தில் அகற்றம்- அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
சென்னையில் மழையால் பாதிக்கப்படும் பொதுமக்கள் தங்குவதற்கும், உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உதவிகளைப் பெறுவதற்கும் 2,372 நிவாரண முகாம்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
Published : October 18, 2026 at 9:03 PM IST
சென்னை: சென்னையில் நேற்று பெய்த மழையால் தேங்கிய மழைநீர் 3 மணி நேரத்தில் அகற்றப்பட்டு விட்டது என்று வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
சென்னைக்கு இன்று ரெட் அலர்ட் விடுக்கபட்டிருந்த நிலையில், சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று மாலை ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், சென்னையில் நேற்று பெய்த கனமழையால் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது. அந்த மழைநீர் 2 முதல் 3 மணி நேரத்திற்குள் அகற்றப்பட்டு விட்டது.
முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின்படி, பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் போக்குவரத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் பல்வேறு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
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சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் 20 முதல் 31 சென்டிமீட்டர் வரை மழை பதிவாகியுள்ளது. மழைநீர் தேங்கிய இடங்களில், அதனை வெளியேற்றும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன. சுரங்கப்பாதைகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரும் உடனுக்குடன் அகற்றப்பட்டு வருகிறது.
சென்னையில் மழை பாதிப்புகளைத் தடுக்கவும், நிவாரணப் பணிகளைத் துரிதப்படுத்தவும் 7 அமைச்சர்கள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி, வருவாய்த்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் மூலம் நிவாரணப் பணிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
சென்னை மாநகராட்சி 15 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நிலவும் மழை பாதிப்புகளைக் கண்காணித்து, தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
சென்னையில் மழையால் பாதிக்கப்படும் பொதுமக்கள் தங்குவதற்கும், உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உதவிகளைப் பெறுவதற்கும் தேவையான வசதிகளுடன் 2,372 நிவாரண முகாம்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்தால், பொதுமக்கள் தாமதிக்காமல் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்ல வேண்டும் அல்லது அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ள நிவாரண முகாம்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
மழை பெய்யும் நேரங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகள், வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் இடங்கள், நீர்வழிப் பாதைகள் ஆகிய இடங்களுக்கு செல்வதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். மழை பெய்யும்போது மொட்டை மாடி மற்றும் பால்கனி பகுதிகளில் நின்று வேடிக்கை பார்ப்பதையும் பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும்.
மின்கம்பிகள் அறுந்து விழுந்து கிடந்தால், அவற்றைத் தொடாமல் உடனடியாகச் சம்பந்தப்பட்ட மின்வாரிய அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மற்றும் மருந்துகளை வீடுகளில் போதுமான அளவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். மரங்கள் விழுந்தால், மழைநீர் தேங்கினால் 1077 மற்றும் 1070 ஆகிய பேரிடர் அவசர உதவி எண்களைத் தொடர்புகொண்டு தகவல் தெரிவிக்கலாம். பொதுமக்களிடமிருந்து தகவல்கள் கிடைத்தவுடன், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மூலம் தேவையான நிவாரணப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.