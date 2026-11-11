தேனி சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் கொலை; குடும்பத்தினரிடம் ரூ.40 லட்சம் நிவாரண நிதி அளிப்பு
தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கே.எஸ். பிரவீன் கௌதம், உயிரிழந்த சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் செந்தில்குமாரின் மனைவி சந்திராவிடம் 40 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினார்.
Published : November 11, 2026 at 10:29 PM IST
தேனி: பணியின்போது உயிரிழந்த சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதியாக ரூ.40 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது.
தேனி மாவட்ட காவல் துறையில் பணியாற்றி வந்த சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் செந்தில்குமார், கடந்த 8-ம் தேதி இரவு சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது அங்கு இளைஞர்கள் சிலர் பட்டாசு வெடித்து பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்துக்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தியதைத் தட்டி கேட்டுள்ளார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த இளைஞர்கள், சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் செந்தில்குமாரை தாக்கியதில் அவர் நிலைதடுமாறிக் கீழே விழுந்து உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவத்தில் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளரை தாக்கிய வழக்கில் 6 இளைஞர்களை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்
உயிரிழந்த செந்தில்குமாரின் உடலை 21 குண்டுகள் முழங்க காவல்துறை மரியாதை உடன் அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது. பணியின்போது உயிரிழந்த சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் செந்தில்குமாரின் குடும்பத்திற்கு தமிழக முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதியிலிருந்து 40 லட்சம் ரூபாய் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது.
அதன்படி, தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கே.எஸ். பிரவீன் கௌதம், உயிரிழந்த சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் செந்தில்குமாரின் மனைவி சந்திராவிடம் 40 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினார்.