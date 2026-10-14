ஜெம் வீரமணி வழக்கில் அடிபடும் ரயில்வே தொழிற்சங்க தலைவர் கண்ணையாவின் மகன் பெயர் - முன் ஜாமீன் கோரி மனு
இந்த வழக்கில் மனுதாரருக்கு எந்த விதத்திலும் சம்பந்தமும் தொடர்பும் இல்லை. காவல்துறை கூறும் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுக்கள் என்று மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
Published : October 14, 2026 at 10:21 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள எஸ்ஆர்எம்யூ இரயில்வே தொழிற்சங்க தலைவர் கண்ணையாவின் மகன் பிரகாஷ் முன் ஜாமீன் கோரிய மனுவுக்கு காவல்துறை பதிலளிக்க போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரித்து வருகிறது. சென்னையில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய சொத்துகளை விற்ற வீரமணி, சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை விவகாரத்தில் தான் கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதற்கு பல கோடி ரூபாயை, சில அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து புகாரை முடிக்க முயன்றதாக குற்றச்சாட்டும் இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், சொத்துகளை விற்றது மற்றும் அதற்கு உதவியதற்காக பெரும்தொகையை பெற்றதாக, ரயில்வே தொழிற்சங்க தலைவர் கண்ணையாவின் மகன் பிரகாஷ் மீது காவல்துறை குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து, விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அவருக்கு காவல்துறை சம்மன் அனுப்பியபோது அவர் வெளிநாட்டில் இருப்பது தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து பிரகாஷுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கபட்டுள்ளது.
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இதனிடையே, தமக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டில் தான் கைது செய்ய வாய்ப்பு உள்ளதால் வழக்கில் முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என பிரகாஷ், சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி எஸ்.பத்மா முன் விசாரணை வந்தது. அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடுக்குமார் ராஜரத்தினம், 'இந்த வழக்கில் மனுதாரருக்கு எந்த விதத்திலும் சம்பந்தமும் தொடர்பும் இல்லை. காவல்துறை கூறும் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுக்கள். வீரமணிக்கும் மனுதரார் பிரகாஷுக்கும் தொழில் ரீதியாக மட்டும் பணப்பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளது.
அது அனைத்தும் தொழில்ரீதியான நடவடிக்கைகள் மட்டுமே தவிர வேறு எந்த தொடர்பும் இல்லை. ஏற்கனவே காவல்துறை விசாரணைக்கு மனுதாரர் நேரில் ஆஜராகி உள்ளார். விசாரணைக்கு முறையாக ஒத்துழைப்பு அளித்ததால் முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்' என வாதிட்டார்.
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அனிதா, மனுதாரர் இதற்கு முன் காவல்துறையிடம் விசாரணைக்கு ஆஜராகி உள்ளாரா? என்பது தொடர்பான விவரங்கள் மற்றும் முன் ஜாமீன் மனுவிற்கு நாளை (அக் 15) பதில் அளிப்பதாக தெரிவித்தார்.
இதனையடுத்து முன் ஜாமீன் மனு விசாரணை நாளைக்கு (அக் 15) தள்ளிவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.