ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயில் தேரோட்டம்: தேரை வடம் பிடித்து இழுத்த அமைச்சர்கள் கீர்த்தனா, ஜெகதீஸ்வரி
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பிரசித்தி பெற்ற ஆண்டாள் கோயிலில் ஆடிப்பூர திருவிழா கடந்த ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
Published : August 14, 2026 at 3:37 PM IST
விருதுநகர்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயிலின் ஆடிப்பூர தேரோட்டத்தில் அமைச்சர்கள் கீர்த்தனா மற்றும் ஜெகதீஸ்வரி ஆகியோர் பங்கேற்று தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பிரசித்தி பெற்ற ஆண்டாள் கோயிலில் ஆடிப்பூர விழா கடந்த ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. ’கோதை பிறந்த ஊர், கோவிந்தன் வாழும் ஊர்’ என்று பெயர் பெற்றது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். கோதையாகிய ஆண்டாள் பிறந்த ஊராகிய இந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆடிப்புரம் விழா மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சியாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
கொடி ஏற்றம் நிகழ்வு நடைபெற்ற முதல் திருநாளான ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி இரவு 16 சக்கர வாகனத்தில் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் பவனி நடைபெற்றது. 5-ஆம் திருநாளான ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி ஐந்து கருட சேவையும், 7-ஆம் திருநாளான ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி சயன சேவையும் நடைபெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, 9-ஆம் திருநாளன இன்று (ஆகஸ்ட் 14) ஆடிப்பூர திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான ஆடிப்புர தேரோட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆடிப்பூர தேர்த் திருவிழாவை காண தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்காண பக்தர்கள் வருகை தந்து தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.
அடிப்பூரம் எனப்படுவது ஆண்டாள் பிறந்த நட்சத்திரமாகும். இந்நாளில் நடைபெறும் இந்த தேரோட்டத்தில் பங்கேற்று ஆண்டாள், ரெங்கமன்னாரை தரிசனம் செய்தால் வாழ்வில் எல்லா வளங்களையும் பெறலாம் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. மேலும், திருமணம் ஆகாத பெண்கள், ஆண்கள், குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத தம்பதிகள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தால் அவர்கள் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் எனவும் நம்பப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஆடிப்பூர திருவிழாவையொட்டி இன்று அதிகாலை 4.30 மணிக்கு ஆண்டாள், ரெங்கமன்னாருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு மதுரை கள்ளழகர் சூடிக்கழைத்த வஸ்த்திரத்தை உடுத்தி திருத்தேரில் எழுந்தருளச் செய்தனர். இத்தேரோட்டத்தில் பங்கேற்ற பக்தர்கள் "கோவிந்தா கோபாலா கோவிந்தா" என்ற கோஷத்துடன் வடம் பிடித்து நான்கு ரத வீதிகளின் வழியாக தேரை இழுத்தனர்.
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இதற்கு முன்னதாக ஆண்டாள் தேரோட்டத்தில் அமைச்சர்கள் கீர்த்தனா, ஜெகதீஸ்வரி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக், விருதுநகர் எம்.எல்.ஏ. செல்வம், மாவட்ட ஆட்சியர் சுகபுத்ரா, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கௌதம் கோயல் என பலரும் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தேரோட்டத்தை தொடக்கி வைத்தனர்.
இன்று விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளுர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், பக்தர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் குவிந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக விருதுநகர் மாவட்ட காவல்துறையின் தலைமையில் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.