500 வாழைகள் வெட்டி சாய்ப்பு - கொலை வழக்கில் வந்த தீர்ப்பு தான் காரணமா?
2015 ஆம் ஆண்டு நடந்த கொலை வழக்கில் 4 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தூத்துக்குடி சிவில் உரிமை பாதுகாப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் நேற்று முன்தினம் தீர்ப்பளித்திருந்தது.
Published : December 26, 2025 at 2:40 PM IST
தூத்துக்குடி: ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே கொலை வழக்கில் தீர்ப்பு வந்த ஆத்திரத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் வெல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகராஜா (43). முன்விரோதம் காரணமாக கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு அதே பகுதியைச் சேர்ந்த காசி (42), இசக்கிமுத்து (36), கண்ணன்(45), தளவாய்(45), சிவா (34) மற்றும் துரைமுத்து ஆகியோர் வீடு புகுந்து ஆறுமுகராஜாவுக்கும், அவரது தாயாருக்கும் கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அளித்த புகாரில், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, அப்போதைய ஸ்ரீவைகுண்டம் உட்கோட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் விசாரணை மேற்கொண்டார்.
ஆனால், கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஆறுமுகராஜாவை காசி, இசக்கிமுத்து, தளவாய், சிவா, துரைமுத்து ஆகிய 5 பேர் சேர்ந்து கொலை செய்தனர். இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக ஸ்ரீவைகுண்டம் போலீசார் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இந்த 2 வழக்குகளின் விசாரணை தூத்துக்குடி சிவில் உரிமை பாதுகாப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இந்நிலையில், இவ்வழக்கில் நீதிபதி பி.வி. வசித் குமார் நேற்று முன்தினம் தீர்ப்பு வழங்கினார். அதில், துரைமுத்து உயிரிழந்த நிலையில், இசக்கிமுத்து, தளவாய், சிவா என்ற சிவராமலிங்கம் ஆகிய 3 பேருக்கும் தலா மூன்று ஆயுள் தண்டனையும், தலா ரூ.13 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தார். மேலும், காசி என்பவருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை ரூ.7 ஆயிரம் அபராதமும், கொலை முயற்சி வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட கண்ணன் என்பவருக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை, ரூ.12 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.
தீர்ப்பு வெளியான 3 நாட்களிலேயே, ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே வெள்ளூர் நவ்வலடியூரில் ஆறுமுகராஜாவின் தோட்டத்தில் பயிரிடப்பட்ட 500-க்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்களை மர்ம நபர்கள் வெட்டி சாய்த்தனர். ஆறுமுகராஜாவின் நிலத்தில் அவரது உறவினர் வாழை விவசாயம் செய்து வரும் நிலையில், மர்ம நபர்கள் மரங்களை பெட்ரோல் கொண்டு எரிக்க முயற்சி செய்துள்ளனர். ஆனால், பச்சை வாழை என்பதால் தீப்பிடிக்கவில்லை. இதனையடுத்து வாழைகளை வெட்டி சாய்த்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆறுமுகராஜாவின் சகோதரர் இளையராஜா, ‘கொலை வழக்கில் தீர்ப்பு வந்ததையடுத்து குற்றவாளிகளின் உறவினர்கள் இந்த செயலில் ஈடுபட்டனர். எங்கள் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. எனவே உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என ஸ்ரீவைகுண்டம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் வீட்டின் முன்பு 10-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.