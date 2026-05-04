2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ஊர்வசி அமிர்தராஜ், அதிமுக தரப்பில் சண்முகநாதன், நாதக-வின் சண்முகசுந்தரம், தவெக-வில் இருந்து வி.ஜி. சரவணன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:15 AM IST
தூத்துக்குடி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கியமான மற்றும் தனித்துவமான தொகுதியாக ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற தொகுதி (எண் 216) உள்ளது. இது 1957 ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்தலைச் சந்தித்து வருகிறது. ஸ்ரீவைகுண்டம், ஆழ்வார்திருநகரி, ஏரல், பெருங்குளம் மற்றும் சாத்தான்குளம் போன்ற முக்கிய நகரப் பஞ்சாயத்துக்கள் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பல கிராமப்புறப் பகுதிகளை இந்த தொகுதி உள்ளடக்கியுள்ளது.
வாக்காளர்கள் விபரம்
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,12,885 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,05,099 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,07,782 பேரும் உள்ளனர். இதேபோல், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 4 பேர் உள்ளனர்.
காங்கிரஸ் கைகளுக்கு மாறிய ஸ்ரீவைகுண்டம்
2001, 2006, 2011 மற்றும் 2016 ஆகிய சட்டமன்ற தேர்தல்களில் அதிமுக வசம் இருந்த இந்த தொகுதி 2021 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கைகளுக்கு மாறியது. 2021 தேர்தலில் காங்கிரஸின் அமிர்தராஜ் வெற்றி பெற்றார். காங்கிரஸ் கட்சி அதிகபட்சமாக 8 முறையும், அதிமுக 5 முறையும், திமுக 3 முறையும் வெற்றிப் பெற்றுள்ளன.
2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்
இந்த தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஊர்வசி எஸ். அமிர்தராஜ் உள்ளார். இவர் 76,843 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக-வைச் சேர்ந்த எஸ்.பி. சண்முகநாதன் 59,471 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றார்.
இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பி. சுப்பையா பாண்டியன் மற்றும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் ஏரல் எஸ். ரமேஷ் ஆகியோரும் களத்தில் இருந்தனர்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்
இந்த தேர்தலைப் பொருத்த வரை ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியைப் பொருத்த வரை முக்கிய வேட்பாளராக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ஊர்வசி அமிர்தராஜ், அதிமுக சார்பில் சண்முகநாதன், தவெக சார்பில் வி.ஜி. சரவணன் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சண்முகசுந்தரம் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
இன்னும் சற்று நேரத்தில் (8 மணிக்கு) இங்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க உள்ளது. ஆகையால், பிற்பகலுக்குள் இவர்களில் யார் ஆட்சியைப் பிடிப்பார்கள் என தெரிய வரும்.