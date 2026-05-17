வீடு புகுந்து இரண்டு இளைஞர்கள் வெட்டிக் கொலை; ஸ்ரீபெரும்புதூரில் பரபரப்பு

இரட்டை கொலை வழக்கில் பழிக்கு பழியாகக் கொலை செய்யப்பட்டார்களா? என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சடலங்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 17, 2026 at 6:00 PM IST

காஞ்சிபுரம்: ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே இரண்டு இளைஞர்களை மர்ம நபர்கள் வீடு புகுந்து வெட்டி படுகொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூரை அடுத்த வரதராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் பரத் (வயது 25), சீனு (வயது 24) ஆகிய இருவரும் கானா பாடல்கள் பாடும் தொழில் செய்து வருகின்றனர். நேற்று (மே 16) மாலை படப்பை அருகே இசைக் கச்சேரியில் கலந்து கொண்டு கானா பாடல்கள் பாடிவிட்டு இரவு மணிமங்கலம் அருகே உள்ள ஒரத்தூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட அம்மணம்பாக்கம் பசும்பொன் தெருவில் வசித்து வரும் மோகன் என்பவரின் வீட்டில் தங்கியுள்ளனர். இது பரத், சீனுவின் நண்பரின் வீடு ஆகும்.

இந்த நிலையில் இன்று (மே 17) காலை 11.00 மணியளவில் இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல், மோகனின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து பரத், சீனு ஆகியோரை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பித்துச் சென்றுள்ளது. ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த இருவரும் துடித்துடித்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மணிமங்கலம் காவல்துறையினர் இருவரின் சடலத்தையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

கொலைச் செய்யப்பட்டவர்களின் நண்பரான மோகனின் மகன், தற்போது வரை வீடு திரும்பாததால் வழக்குப்பதிவுச் செய்து காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

இதனிடையே, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே திமுகவைச் சார்ந்த எச்சூர் ஊராட்சி மன்றத் தலைவரான குமுதா டோமினிக் மகன் ஆல்பர்ட் வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான ஆறுமுகத்தை மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு பல்லாவரத்தில் வரதராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ரவுடி தீபக் மற்றும் அவர்களின் கூட்டாளிகள் கொலை செய்தனர். தீபக்கின் நெருங்கிய நண்பர் பரத் என்பதால் ஆறுமுகத்தின் நண்பர்கள் பழிக்கு பழியாக இருவரையும் கொலை செய்திருக்கக்கூடும் என்ற கோணத்திலும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குற்றம் இழைப்பவர்கள் மீது காவல்துறையினர் கடும் நடவடிக்கை எடுத்து வரும் நிலையில் இதுபோன்ற சம்பவம் நடைபெறாத வண்ணம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து இரண்டு இளைஞர்கள் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், வரதராஜபுரம் மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

