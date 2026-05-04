ஶ்ரீபெரும்புதூரில் வெற்றி பெறப்போவது யார்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் கு.செல்வப்பெருந்தகை (காங்கிரஸ்), அதிமுக தரப்பில் கே.பழனி, நாதக-வின் எம். சிந்து எழிலரசன், தவெக சார்பில் தென்னரசு ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:35 AM IST
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஶ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ கு.செல்வப்பெருந்தகையும், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கே.பழனியும் மீண்டும் போட்டிடுகிறார்கள். ஏற்கெனவே பெற்ற வெற்றியை கு.செல்வப்பெருந்தகை தக்க வைப்பாரா? அவரிடம் இருந்து அதிமுக வேட்பாளர் கே.பழனி தொகுதியை கைப்பற்றுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
ஶ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் காங்கிரஸ் பல முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர் டி.யசோதா நான்கு முறை (1980, 1984, 2001, 2006) வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவாக இருந்துள்ளார்.
ஆனால், 2011-இல் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் டி.யசோதாவை அதிமுக வேட்பாளர் ஆர். பெருமாள் 40,932 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2016-இல், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கு.செல்வப்பெருந்தகையை அதிமுக வேட்பாளர் கே.பழனி 10,716 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2021-இல், மீண்டும் போட்டியிட்ட அதிமுக எம்எல்ஏ கே.பழனியை காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கு. செல்வப்பெருந்தகை 10,879 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2026 தேர்தல் நிலவரம்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், காங்கிரஸ் சார்பில் கு.செல்வப்பெருந்தகையும், அதிமுக சார்பில் கே.பழனியும் மீண்டும் போட்டிடுகிறார்கள். ஏற்கெனவே பெற்ற வெற்றியை கு.செல்வப்பெருந்தகை தக்க வைப்பாரா? அவரிடம் இருந்து அதிமுக வேட்பாளர் கே.பழனி தொகுதியை கைப்பற்றுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்த தொகுதியில் தவெக சார்பில் தென்னரசு, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் எம். சிந்து எழிலரசன் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 3,81,750 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.