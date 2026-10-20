ஸ்ரீபெரும்புதூரில் மாயமான 8 வயது ஜார்க்கண்ட் சிறுமி சென்னையில் பத்திரமாக மீட்பு
சிறுமியை மீட்க ஸ்ரீபெரும்புதூர் டிஎஸ்பி கீர்த்திவாசன் தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வந்தது.
Published : October 20, 2026 at 9:06 PM IST
காஞ்சிபுரம்: ஸ்ரீபெரும்புதூரில் கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன்பு மாயமான 8 வயது சிறுமியை சென்னையில் போலீசார் இன்று பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே உள்ள கருமாங்கழனி கிராமத்தில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கல்பனா என்ற பெண் வசித்து வருகிறார். இவருக்கு 8 வயதில் ஒரு மகள் உள்ளார். இதனிடையே, சில நாட்களுக்கு முன்பு துர்கா பூஜைக்காக தாயார் கல்பனா, சொந்த ஊரான ஜார்க்கண்டிற்கு சென்றுள்ளார்.இதையடுத்து, சிறுமி தனது தாத்தா, பாட்டியுடன் தங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த 17-ம் தேதி சிறுமி திடீரென மாயமானார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த உறவினர்கள், சிறுமியை பல இடங்களில் தேடிப் பார்த்துள்ளனர். ஆனால் அவர் கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து, சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக ஸ்ரீபெரும்புதூர் காவல் நிலையத்தில் அவர்கள் புகார் அளித்தனர்.
இதன் பேரில், ஸ்ரீபெரும்புதூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அத்துடன் டிஎஸ்பி கீர்த்திவாசன் தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு சிறுமியை தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டது. டிரோன் மூலமாகவும், மோப்ப நாய் மூலமாகவும் போலீசார் சிறுமியை தேடினர்.
இதற்கிடையே, போந்தூர் ஆரனேரி பேருந்து நிறுத்தத்தில் அந்த சிறுமியை கண்டதாக வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த சிலர் தெரிவித்துள்ளனர். இதன் அடிப்படையிலும் போலீசார் 500-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி காட்சிகளை ஆயவு செய்து பல இடங்களில் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.
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இந்நிலையில், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் சிறுமி ஆதரவின்றி சுற்றித் திரிவதாகப் பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின் பேரில், ரயில்வே போலீசார் சிறுமியை மீட்டு சென்னையில் உள்ள தனியார் காப்பகத்தில் இன்று ஒப்படைத்தனர்.
சிறுமியிடம் போலீசார் விசாரித்தபோது, தனது தாயைச் சந்திப்பதற்காக ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திற்குச் செல்ல சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் காத்திருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்த தகவல் கிடைத்ததும், ஸ்ரீபெரும்புதூர் போலீசார் சென்னை தனியார் காப்பகத்திற்குச் சென்று சிறுமியின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து விசாரித்து, அவரது நிலைமையைக் கேட்டறிந்தனர்.
மேலும், சிறுமியின் தந்தை விஸ்வநாத், தாய் கல்பனா ஆகியோர் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், தாயை தேடிச் செல்லும் நோக்கில் சிறுமி தனியாக, ஜார்க்கண்ட் புறப்பட்டாரா என்பது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
செஞ்சி சிறுமியின் நிலை என்ன?
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த ஆலம்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வடிவேலு-பவானி தம்பதியர். இவர்களின் 7 வயது மகள் 2-ம் வகுப்பு படித்து வந்த நிலையில், கடந்த 12-ம் தேதி திடீரென மாயமானார்.
முந்தைய நாள் இரவு தூங்கிக் கொண்டிருந்த அவர், காலையில் காணாமல் போனதால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோரும், உறவினர்களும் பல இடங்களில் தேடியும் சிறுமி கிடைக்கவில்லை. இதுதொடர்பான புகாரின் பேரில் போலீசார் கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக சிறுமியை தேடி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.