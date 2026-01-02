எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக காரைக்கால் மீனவர்கள் 11 பேர் கைது - இலங்கை கடற்படையினரின் தொடரும் அட்டூழியம்
எல்லை தாண்டி மீன் பிடிப்பதாகக் கூறி மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் அவ்வப்போது கைது செய்வது, அவர்களது படகுகளை பறிமுதல் செய்யும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது அரங்கேறி வருகின்றன.
Published : January 2, 2026 at 3:25 PM IST
நாகப்பட்டினம்: எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக காரைக்கால் மீனவர்கள் 11 பேர் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலை அடுத்து உள்ளது கீழகாசாக்குடிமேடு மீனவ கிராமம். இந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராஜா. இவருக்கு சொந்தமான விசைப் படகில் கடந்த 29 ஆம் தேதி காரைக்கால் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து முத்துசாமி, பிரபு, முருகன் உள்ளிட்ட 10 பேருடன் படகு உரிமையாளர் ராஜா கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் சென்றார்.
இந்த நிலையில் இன்று (ஜனவரி 2-ம் தேதி) அதிகாலை நடுக் கடலில் காரைக்கால் மீனவர்கள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அந்த பகுதிக்கு ரோந்துப் பணிக்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர், அவர்களை சுற்றி வளைத்து எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறி கைது செய்தனர். இதனையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள், இலங்கையில் உள்ள காங்கேசன்துறை துறைமுகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அங்கு, அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட 11 காரைக்கால் மீனவர்களை விடுவிக்க மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கீழகாசாக்குடிமேடு கிராமத்தில் உள்ள அவர்களுது குடும்பத்தினரும், உறவினர்களும் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். மேலும் காரைக்கால் மீனவர்களின் படகை அரசு மீட்காவிட்டால் குடும்பத்துடன் கடலில் விழுந்து விபரீத முடிவு எடுப்போம் என்றும் மீனவ பெண்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன் பிடிப்பதாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் அவ்வப்போது கைது செய்வது, அவர்களது படகுகளை பறிமுதல் செய்யும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நெடுந் தீவு பகுதியில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த மூன்று மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாகக் கூறி கைது செய்தனர். மேலும் அவர்களது படகுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
அதே போல் கடந்த நவம்பர் மாதம் 12 ஆம் தேதி நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து மீன் பிடிக்க சென்ற 12 மீனவர்கள் நெடுந்தீவு அருகே கைது செய்யப்பட்டு, அவர்களின் மூன்று விசை படகுகளும் இலங்கை கடற்படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.