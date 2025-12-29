ETV Bharat / state

சவுமியா அன்புமணி நீக்கம்: பசுமை தாயகம் அமைப்பின் புதிய தலைவராக ஸ்ரீகாந்தி அறிவிப்பு

பாமகவுக்கு உரிமை கோரும் அன்புமணிக்கு படிப்பும், பதவியும் எப்படி வந்தது? என பசுமை தாயகம் அமைப்பின் புதிய தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ஸ்ரீகாந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாமக ராமதாஸ் (கோப்புப்படம்)
பாமக ராமதாஸ் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 1:28 PM IST

சேலம்: பசுமை தாயகம் அமைப்பின் புதிய தலைவராக ஸ்ரீகாந்தி நியமிக்கப்படுவதாக பாமக பொதுக் குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

பாமக துணை அமைப்பான 'பசுமைத் தாயகம்' தலைவராக சவுமியா அன்புமணி இருந்து வந்த நிலையில், அவர் அந்த பொறுப்பில் இருந்து தற்போது விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து சவுமியா அன்புமணி நீக்கப்பட்ட நிலையில், புதிய தலைவராக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுன் மகள் ஸ்ரீகாந்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பாமகவின் செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் சேலத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி, வேட்பாளர்கள் தேர்வு, புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு உள்ளிட்டவற்றை மேற்கொள்ள ராமதாஸுக்கு அதிகாரம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட 27 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

மேலும், பசுமை தாயகம் அமைப்பின் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து சவுமியா அன்புமணி நீக்கப்பட்டு, புதிய தலைவராக ஸ்ரீகாந்தியை நியமித்தும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து, பாமகவின் புதிய தலைவராக ராமதாஸை நியமித்தும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும், பாமக பொதுச் செயலாளராக முரளி சங்கரை நியமிக்கவும், கௌரவ தலைவராக ஜி.கே. மணி நியமனத்துக்கும் ஒப்புதல் வழங்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்த கூட்டத்தில் பேசிய ஸ்ரீகாந்தி, தனது சகோதரர் அன்புமணியை கடுமையாக விமர்சித்தார். நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது,

வேட்பாளர் தேர்வு செய்ய ராமதாஸுக்கே அதிகாரம்

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமக இடம் பெறும் கூட்டணியே வெற்றி பெறும். நாம் 25-க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்களுடன் சட்டப் பேரவைக்கு நிச்சயம் செல்வோம். நம்முடைய வெற்றியை எந்த துரோகிகளாலும் தடுக்க முடியாது. சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்கள் யார்? என்பதை ராமதாஸ் விரைவில் அறிவிப்பார்.

அன்புமணிக்கு கோட் சூட் எங்கிருந்தது வந்தது?

40 ஆண்டுகள் ராமதாஸின் உழைப்பில் உருவான பாமகவுக்கு அவரை தவிர வேறு யாரும் உரிமை கோர முடியாது. கட்சிக்கு இன்று உரிமை கோரும் அன்புமணிக்கு படிப்பும், பதவியும் எப்படி வந்தது? அய்யா இல்லாமல் அவருக்கு தானாகவே வந்ததா? அன்புமணி போட்டிருக்கும் கோட், சூட்டுக்கு யார் காரணம்? மருத்துவர் ஐய்யா இல்லை என்றால் அன்புமணி ஒன்றுமில்லை.

உங்களுக்கு கட்சி தலைவர் பதவி வேண்டும், தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்றால் தனிக் கட்சி தொடங்கி கொள்ளுங்கள். பாமகவில் உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை. பாமக கொடியை ஒப்புதலின்றி யாரும் பயன்படுத்த கூடாது. இனி அவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டால் சட்டரீதியான நடவடிக்கையை மருத்துவர் ராமதாஸ் எடுப்பார்.

இத்தனை வருடம் எந்த உழைப்பும் இல்லாமல், தலைவர் பதவியில் அமர்ந்திருந்த அன்புமணி, இப்போது அதை விட்டு போக மறுக்கிறார். உங்களுக்கு தலைவர் பதவியை கொடுத்தவர் தற்போது அதனை திரும்ப கேட்கிறார். அதை தருவதில் உங்களுக்கு என்ன தயக்கம்? பாமகவில் ராமதாஸ் இல்லாமல் யாரும் இல்லை. அவரின் பேச்சை மீறி யாரும் செயல்பட முடியாது" என்றார்.

