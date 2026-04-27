உங்களது திறமை நாட்டிற்கு தேவை - அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் நாடு திரும்புமாறு ஸ்ரீதர் வேம்பு அழைப்பு
நமது நாட்டை செழிப்பான பாதையில் கொண்டு செல்ல, உங்களுடைய தொழில்நுட்ப திறமையை நாட்டிற்கு அளியுங்கள் என்று அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களுக்கு ஸ்ரீதர் வேம்பு வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார்.
Published : April 27, 2026 at 3:19 PM IST
சென்னை: அமெரிக்காவில் வேலை செய்து வரும் இந்தியர்களின் திறமை நமது நாட்டிற்கு தேவை எனவும், அனைவரும் இங்கு திரும்பி வருமாறும் சோகோ நிறுவன தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
2025 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது முறையாக அமெரிக்க அதிபராக பதவியேற்றதிலிருந்து டிரம்ப் பல்வேறு விதிமுறைகள் மற்றும் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். இதனால் உலக நாடுகள் பெருமளவில் பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகின்றன. அதில் முக்கியமான ஒன்று H-1B விசா சீர்திருத்தம்.
இந்த விசா சீர்திருத்தத்தால் பிற நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு செல்ல நினைப்பவர்களுக்கு பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் அமெரிக்காவில் உள்ள மருத்துவமனைகள், பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் வெளிநாட்டவர்கள் ஏராளமானோர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, அமெரிக்காவில் பணிபுரிய H-1B விசா பெறுபவர்களில் 71% பேர் இந்தியர்கள். அதற்கடுத்தபடியாக சீனர்கள் இருக்கின்றனர்.
டிரம்ப்பில் இந்த முடிவானது அமெரிக்காவுக்கு வரும் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டினரை மறைமுகமாக தடுக்கும் நடவடிக்கை என பரவலாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. ஆனால் அமெரிக்கர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை அதிகரிப்பதும், திறமையான வெளிநாட்டவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குவதுமே இந்த சீர்திருத்தத்தின் நோக்கம் என டிரம்ப் விளக்கமளித்திருந்தார்.
Open letter to Indians in America.— Sridhar Vembu (@svembu) April 27, 2026
--
Dear brothers and sisters from Bharat:
Like I did 37 years ago, you arrived in America with no money but with a good education and cultural heritage from Bharat. You achieved outstanding success. America was good to us. For that we must…
இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் தங்கி பணிபுரிகிற இந்தியர்கள் தாயகத்திற்கு திரும்புமாறு சோகோ நிறுவனத்தின் தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு கடிதம் எழுதியுள்ளார். இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள அந்த கடிதத்தில், “37 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் செய்தது போலவே நீங்களும், பணம் இன்றி, ஆனால் இந்தியாவின் சிறந்த கல்வி மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்துடன் அமெரிக்காவிற்கு சென்றீர்கள். அங்கு உங்கள் இலக்கையும் அடைந்துள்ளீர்கள்.
அமெரிக்கா நமக்கு செய்திருக்கிற இந்த நல்ல விஷயத்துக்காக நாம் நன்றியுணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இன்று அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த சிலர், இந்தியர்கள் அமெரிக்கர்களின் வேலைகளை பறித்துக் கொள்கிறார்கள் என்றும், நியாயமற்ற முறையில் நமது வெற்றி சம்பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவும் நினைக்கின்றனர்.
அடுத்த முறை அமெரிக்க தேர்தல் வரும் போது இந்த நிலைமை சரியாகி விடும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், நமது நாட்டின் நாகரிகத்தை வெறுப்பவர்களுக்கும், பொதுவாக நாகரிகத்தையே வெறுப்பவர்களுக்கும் இடையே யாரோ ஒருவரைத் தான் நீங்கள் தேர்தெடுக்க வேண்டி இருக்கும்.
இந்திய நாட்டின் அதிர்ஷ்டத்தால் தான் உலகெங்கிலும் இந்தியர்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கிறது. இந்தியா ஏழை நாடாகவே இருக்கும்பட்சத்தில் சிலர் பரிதாபத்துடனும், சிலர் இகழ்ச்சியுடனும் அறநெறி போதைகளை வழங்குவார்கள். ஆனால் இவ்விரண்டும் மரியாதையும் ஒன்று அல்ல என்பதை நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் செழிப்பு, மரியாதை மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவை ஒரே அடிப்படையிலிருந்து தான் வருகிறது. அதுதான் ஒரு நாட்டின் தொழில்நுட்ப திறமை. இந்த திறமையை பெறுவதற்கான வழியை இந்தியா உருவாக்குகிறது. ஆனால் அந்த திறமையில் பெரும்பகுதியை நாம் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்து விட்டோம்.
எனவே இந்தியாவில் அந்த திறமையை நாம் வளர்க்க வேண்டும். இதை பற்றி சிந்திப்பது பலருக்கு கடினமாக இருந்தாலும், உங்களது திறமை நமது நாட்டிற்கு தேவை. எனவே தயவு செய்து தாயகத்திற்கு திரும்பி வாருங்கள். நமது நாட்டை செழிப்பான பாதையில் கொண்டு செல்ல, உங்களுடைய தொழில்நுட்ப திறமையை நாட்டிற்கு அளியுங்கள்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.