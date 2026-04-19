சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்ப கோரி இலங்கை இளைஞர் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் தர்ணா
தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்ததால் தான் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன் என கூறி அவர் கதறி அழுதார்.
Published : April 19, 2026 at 9:08 PM IST
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு இலங்கையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி திடீர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திடீரென்று இளைஞர் ஒருவர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது, அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீஸார் அவரை விசாரித்ததில், அந்த நபர் இலங்கை தலைமன்னார் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜாய் (37) என்பது தெரிய வந்தது.
அவர் 1997 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கின்றார். ஈழப்போர் தீவிரமாக இருந்த காலக்கட்டம் அது. இதன் பின்னர் அவர் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள இலங்கை அகதிகள் முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டார். இப்போது வரை அவர் அங்கேயே வசித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையிலேயே, தான் இலங்கை நாட்டைச் சார்ந்தவர் என்பதால் இங்கு தனக்கு எந்த உரிமைகளும் கிடைப்பதில்லை என கூறி மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் ஜாய் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஆதார் அட்டை என எந்த ஒரு ஆவணங்களும் தன்னிடம் இல்லை. என்னை எனது தாய்நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்பி வையுங்கள் என்கிற கோரிக்கைகளை முன் வைத்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.
முன்னதாக, "இதுவரை 10 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களின் முன்பு போராட்டம் நடத்தியிருப்பதாகவும், எந்தவொரு அதிகாரியும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்ததால் தான் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன்" என்று கூறி அவர் கதறி அழுதார்.
இதன்பின், போலீஸார் அவரை ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளரிடம் அழைத்து சென்றனர். அப்போது தங்கள் கோரிக்கைகளை மனுவாக எழுதி தரும்படி கூறி ஜாய்-யை அவர் அனுப்பி வைத்தார். ஆனாலும், அதனைப் பொருட்படுத்தாமல், அந்த இளைஞர், "எனது வாழ்க்கை பாழாகிவிட்டது, என்னை சொந்த நாட்டிற்கு அனுப்பி வையுங்கள், இல்லை என்றால் தமிழ்நாட்டின் குடி உரிமை கொடுங்கள்" என கூறி சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் சுமார் 3 மணி நேரம் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது, இதுகுறித்து விசாரணை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஆட்சியர் தெரிவித்ததாக ஜாய்-யிடம் போலீசார் கூறியிருக்கின்றனர். இருப்பினும் ஜாய் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். ஆகையால், போலீஸார் ஜாயை வலுக்கட்டாயமாக காவல்துறை வாகனத்தில் ஏற்றி அழைத்து சென்றனர். இதனால் அங்கு சில மணி நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.