'லிவிங் டுகெதர்' ஆண் நண்பரை காணவில்லை என்ற புகாரால் சென்னை போலீசிடம் சிக்கிய இலங்கை நபர்
தமிழ்நாட்டில் தங்குவதற்காக போலியான ஆவணங்கள் வாயிலாக ஆதார் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளிட்டவற்றை அவர் வாங்கியுள்ளார்.
Published : June 19, 2026 at 9:06 PM IST
சென்னை: இலங்கையில் இருந்து கள்ளப் படகில் தமிழகத்திற்கு வந்து சட்டவிரோதமாக தங்கியது மற்றும் லிவிங் டுகெதர் முறையில் வாழ்ந்து இளம் பெண்ணை ஏமாற்றியதற்காக இலங்கையைச் சேர்ந்த இளைஞரை ஆவடி போலீஸார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
ஆவடி காவல் நிலையத்தில் 28 வயதுமிக்க பெண் ஒருவர், தம்முடன் 'லிவிங் டுகெதர்' உறவில் இருந்த ஆண் நண்பர் (திருமணம் செய்யாமல் சேர்ந்து வாழும் நபர்), பிரதீப் என்பவரை காணவில்லை என புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் ஆவடி காவல்நிலைய போலீஸார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணும், பிரதீப் (28) என்பவரும் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக திருமணம் செய்யாமல் 'லிவிங் டுகெதர்' முறையில் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், பிரதீப்-க்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடனும் தொடர்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், ஆவடியைச் சேர்ந்த இளம் பெண்ணிடம் இருந்து அவர் விலகிச் செல்ல ஆரம்பித்துள்ளார். தொடர்ந்து, முழுவதுமாக அவரை கைவிட்டு சென்று தலைமறைவாகி உள்ளார்.
இந்த நிலையிலேயே பிரதீப்பை காணவில்லை என அந்த பெண் ஆவடி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதன் அடிப்படையில், பிரதீப்பை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து போலீஸார் விசாரித்தனர். அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், பிரதீப் இலங்கை, யாழ்ப்பாணம், சுழிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், அவர் 2013 இல் கள்ள படகில் ஏறி சட்டவிரோதமாக இந்தியா வந்ததும் தெரிய வந்தது.
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இவர் கன்னியாகுமரி, திண்டுக்கல், திருச்சி, சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தங்கி, ஓட்டலில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். மேலும், தமிழ்நாட்டில் தங்குவதற்காக போலியான ஆவணங்கள் வாயிலாக ஆதார் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளிட்டவற்றை வாங்கியுள்ளார். இந்த சூழலிலேயே கடந்த இரண்டு மாதங்களாக இளம் பெண்ணுக்கு ஆசை வார்த்தைக்கூறி அவருடன் லிவிங் டுகெதர் முறையில் வாழ்ந்து வந்து ஏமாற்றியுள்ளார் என்பதும் போலீசாரின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதையடுத்து, போலியான ஆவணங்கள் தயாரித்தது, அரசாங்கத்தை ஏமாற்றியது, சட்டவிரோதமாக குடியேறியது மற்றும் இளம் பெண்ணை ஏமாற்றியது என பல்வேறு பிரிவுகளின்கீழ் பிரதீப் மீது போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.