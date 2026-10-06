இலங்கை இனப்படுகொலை: தமிழக சட்டமன்றத்தில் தனித் தீர்மானம் கொண்டுவர தவாக வேல்முருகன் வலியுறுத்தல்
தவெக அரசு, போராடுவதற்கு எந்த இடத்தை கேட்டாலும் அனுமதி மறுக்கிறது என்று வேல்முருகன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : October 6, 2026 at 8:46 PM IST
சென்னை: இலங்கையில் நடந்த இனப்படுகொலைக்கு சர்வதேச நீதி விசாரணையும், பொதுவாக்கெடுப்பும் நடத்தக் கோரி, தமிழக சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தனித்தீர்மானம் கொண்டுவர வேண்டும் என்று தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
இலங்கையின் யாழ்ப்பாணம் நகரில் அமைக்கப்பட்டிருந்த விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தைச் சார்ந்த திலீபன் சிலையை இலங்கை காவல் துறையினர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் அகற்றினர். இந்த சம்பவத்தை கண்டித்து, சென்னை நுங்கம்பாக்கம் லயோலா கல்லூரி அருகில், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தலைமையில், இலங்கை துணைத் தூதரகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது.
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இதில், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியை சேர்ந்த 200க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு கோஷங்களை எழுப்பினர். இதையடுத்து இலங்கை துணை தூதரகத்தை முற்றுகையிட முயன்றவர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்து பேருந்துகளில் ஏற்றிச் சென்றனர்.
முன்னதாக, தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் மேடையில் பேசுகையில், "இலங்கையில் திலீபன் சிலை அகற்றப்பட்டதற்கு தமிழக அரசு கண்டனம் கூட தெரிவிக்கவில்லை. ஜனநாயக உரிமையை தவெக அரசு மறுக்கிறது. இதற்கு சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும். அதிமுக, திமுக ஆட்சியில் எப்பொழுதாவதுதான் போராடுவதற்கு மதிப்பளிக்க தவறுவார்கள். ஆனால் தவெக அரசு, போராடுவதற்கு எந்த இடத்தை கேட்டாலும் அனுமதி மறுக்கிறார்கள்.
சட்டமன்றத்தில் நாளை யாராவது போராட்டங்களுக்கு அனுமதி மறுப்பது தொடர்பாக கேள்வி கேட்டால், அப்படி என் காதுக்கு எந்த விஷயமும் வரவில்லை என்பார். அதற்கும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதில் சொல்லுவார். ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே அனுமதி கேட்டு போராடும் எங்களை தற்பொழுது ஒரு மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்துப் பிறகு விடுவிப்பதாக கூறுகிறார்கள். ஈழத்தமிழர்களின் பணத்தில் நடிகராக உயர்ந்த நீங்கள், அவர்கள் வாழ்வுரிமையை நசுக்குகிறீர்கள்.
மதுராந்தகம், தாராபுரத்தில் இடைத்தேர்தல் நடந்தாலும் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் கவனத்தில் கொள்ளாமல் இனத்தை காக்க போராடுகிறோம். தமிழர்களுக்கு பிரச்சினை என்றால் போராடுவதற்கு கூட அனுமதி இல்லை" என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் வேல்முருகன் பேசுகையில், "இலங்கையில் நடந்தேறிய இனப்படுகொலைக்கு சர்வதேச நீதி விசாரணை வேண்டும் என்பதையும், உலகெங்கிலும் வாழும் ஈழ மக்களிடம் பொது வாக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்பதையு்ம வலியுறுத்தி, தமிழக சட்டமன்றத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தனி தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும். திலீபன் போன்ற தியாகிகளுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்துவதற்கான உரிமைகளை கொடுப்பதற்கு மத்திய அரசு வழியாக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்.
போராடுவதற்கு எங்களுக்கு ஜனநாயக உரிமை உண்டு. மாற்றம் என்று சொல்லி விஜய் பொறுப்பேற்ற பிறகு இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தடுப்புகளை வைத்து மறித்து, பேருந்துகளை வழியில் நிறுத்தி கைது செய்கிறார்கள். இதுதான் தமிழக மக்களுக்கு தரக்கூடிய மாற்று அரசியலா? போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்து நள்ளிரவு 12 மணிக்கு கடிதத்தை தருகிறார்களே, இது எந்த விதத்தில் நியாயம். இந்த அடக்குமுறைகளை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வன்மையாக கண்டிக்கிறது.
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தமிழ்நாடு அரசும் முதலமைச்சரும் மத்திய அரசும் பாதிக்கப்பட்ட தொப்புள் கொடி உறவுகளுக்கு துணை நிற்க வேண்டும். இப்படி ஒரு போராட்டம் நடைபெறுவது குறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டதா? முதலமைச்சரின் ஒப்புதலோடுதான் எங்களை கைது செய்கிறார்களா ? இந்த கேள்விக்கு எதிர்வரும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் முதலமைச்சர் கண்டிப்பாக பதில் அளிக்க வேண்டும்" என்றார்.
தாராபுரம் வேட்பாளர் சத்தியபாமா வீடியோ தொடர்பான கேள்விக்கு, "சினிமா ரிலீஸ் போல பல ரீல்ஸ்களும், சிறிய வீடியோ காட்சிகளும் ரிலீசாகி கொண்டு தான் இருக்கும். இங்கு ரியல் ஆட்சி நடைபெறவில்லை; ரீல்ஸ் ஆட்சிதான் நடைபெறுகிறது என்பதற்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்வியே உதாரணம்" என்று தெரிவித்தார்.