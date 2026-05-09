இலங்கை கப்பல் நடுக்கடலில் பழுது: மீன்பிடி படகு மூலம் கட்டி இழுத்து வரப்பட்ட அவலம்
கடந்த சில நாட்களாக அடிக்கடி பழுதடைந்து வந்த கப்பலை அதிகாரிகள் மற்றும் கப்பல் நிறுவனத்தின் அலட்சியத்தால் போக்குவரத்திற்கு அனுமதித்ததால் பயணிகள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி இருப்பதாகி குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
Published : May 9, 2026 at 11:47 AM IST
நாகப்பட்டினம்: இலங்கையில் இருந்து வந்த கப்பலின் என்ஜின் நடுக்கடலில் பழுதானதால், 7 மணிநேரம் பயணிகள் நடுக்கடலில் சிக்கி தவிக்கும் அவல நிலை ஏற்பட்டது; இறுதியில் மீன்பிடி படகு மூலம் கப்பல் கட்டி இழுத்து வரப்பட்டது.
நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்துக்கும், இலங்கை காங்கேசன் துறைமுகத்துக்கும் இடையே சுபம் தனியார் பயணிகள் கப்பல் சேவை நடைபெற்று வருகிறது. 3 மணி நேர கடல் பயணம் என்பதால் இந்திய - இலங்கை சுற்றுலா பயணிகள் இந்த கப்பலை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை (மே 8) காலை நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்திலிருந்து ‘சிவகங்கை’ என்கிற தனியார் கப்பல் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் புறப்பட்டு இலங்கை சென்றடைந்தது. மீண்டும் மதியம் 2 மணிக்கு இலங்கை காங்கேசன் துறையில் இருந்து 141 பயணிகளுடன் அந்த கப்பல் நாகப்பட்டினம் நோக்கி புறப்பட்டது.
அப்போது திடீரென நடுக்கடலில் கப்பல் பழுதடைந்தது. கப்பல் ஊழியர்கள் இதனை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் நீண்ட நேரம் போராடியும் கப்பல் என்ஜினை சரிசெய்ய முடியாததால் கேப்டனும், ஊழியர்களும் செய்வதறியாது திகைத்துள்ளனர். சுமார் 7 மணிநேரம் கப்பலிலேயே பயணிகள் இருந்ததால் பயணிகளுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டு மிகுந்த அவதிக்குள்ளாகினர்.
தொடர்ந்து, இதுகுறித்து நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்திற்கு கப்பல் கேப்டன் தகவல் அனுப்பியதன் பேரில், மீனவர்கள் படகு மூலம் கப்பலை கயிறு கட்டி துறைமுகத்திற்கு இழுத்து வந்தனர். கப்பல் கரையை அடைவதற்கு முன்பாகவே நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் நான்கு 108 ஆம்புலன்ஸ்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
|இதையும் படிங்க: தவெக ஆட்சி அமைக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் நிபந்தனையற்ற ஆதரவு
மாலை 5 மணிக்கு வர வேண்டிய கப்பல், சுமார் 6 மணி நேரம் காலத்தாமதமாக இரவு 11 மணிக்கு துறைமுகத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. கப்பல் கரைக்கு வந்ததும், பயணிகளுக்கு மருத்துவக் குழுவினர் சிகிச்சை அளித்தனர். அதன் பின்னர், அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றனர். இதனால் இரவு நேரத்தில் நாகப்பட்டினம் கப்பல் துறைமுகம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்த கப்பல் அடிக்கடி பழுதாகி வருவதாகவும், ஆனால் கப்பல் நிறுவனம் அலட்சிய மனப்பான்மையுடன் அதே கப்பலை போக்குவரத்திற்கு அனுமதிப்பதாகவும் பயணிகள் குற்றம்சாட்டினர். மேலும், தரமற்ற கப்பல் அனுமதிக்கப்பட்டால், பயணிகளின் பாதுகாப்பு என்னவாகும் எனவும் அவர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அடிக்கடி பழுதடையும் கப்பலை மாற்றி புதிய கப்பலை இயக்க வேண்டுமென்றும் பயணிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். பிரதமர் மோடி தொடங்கிவைத்த கப்பல் சேவை அடிக்கடி நிறுத்தப்படுவதாக புகார்கள் இருந்து வரும் நிலையில், சொகுசு கப்பலை கயிறு கட்டி இழுத்துவரும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.