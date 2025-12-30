தமிழக மீனவர்கள் மூவர் கைது: தொடரும் இலங்கை கடற்படையின் அட்டூழியம்
மீனவர்கள் கைது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று கடிதம் எழுந்தியிருந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை மேலும் மூன்று தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைது செய்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : December 30, 2025 at 7:39 AM IST
ராமநாதபுரம்: எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கூறி தமிழகத்தை சேர்ந்த மூன்று மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
தமிழக மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன் பிடிப்பதாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் அவ்வப்போது கைது செய்து, அவர்களது படகுகளையும் பறிமுதல் செய்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில், நேற்று இரவு நெடுந்தீவு பகுதியில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த மூன்று மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கூறி கைது செய்துள்ளனர். மேலும், அவர்களது படகையும் பறிமுதல் செய்தனர். இதனிடையே, கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்களின் விவரங்களை சேகரிக்கும் முயற்சியில் தமிழக கடலோர காவல்படையினர் முயன்று வருகிறார்கள்.
தொடரும் தமிழக மீனவர்களின் கைது
கடந்த சில மாதங்களாக தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைது செய்வது தொடர் கதையாகி வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த நவ.,10ஆம் தேதி ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மீன் பிடிக்க சென்ற 21 மீனவர்களை இலங்கை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து நவ.,12ஆம் தேதி நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து மீன் பிடிக்க சென்ற 12 மீனவர்கள் நெடுந்தீவு அருகே கைது செய்யப்பட்டு, அவர்களின் மூன்று விசை படகுகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
நேற்று முன்தினம் மண்டபம் பகுதியை சேர்ந்த மூன்று மீனவர்கள் நெடுந்தீவு அருகே மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்த நிலையில், அவர்களை கைது செய்த இலங்கை கடற்படை, காங்கேசன்துறை கடற்படை முகாமுக்கு அழைத்து சென்று, அந்நாட்டு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். அவர்கள் அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், ஜன.7தேதி வரை நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் மூவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இந்த கைது விவகாரம் தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். அந்த கடிதத்தில், "தமிழக மீனவர்கள் சிறை பிடிக்கப்படுவது தொடர்வதால், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றும் தமிழக மீனவர்கள் மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். எனவே, இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்கவும், இலங்கையில் காவலில் உள்ள அனைத்து மீனவர்களையும் விரைவாக விடுவிக்கவும் உரிய தூதரக வழிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும்" எனவும் கடிதத்தில் முதல்வர் வலியுறுத்தியிருந்தார்.
மீனவர்கள் கைது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று கடிதம் எழுந்தியிருந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை மேலும் மூன்று தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைது செய்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையே, தமிழக மீனவர்கள் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டு வருவதை தடுக்க வேண்டும் என ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.