ராமநாதபுரம் மீனவர்களை கைது செய்த இலங்கை கடற்படை- வெளியுறவு அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கடிதம்
"இந்திய மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் நலன்களையும் பாதுகாக்கும் வகையில், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கரின் தனிப்பட்ட தலையீட்டையும் விரைவான பதிலையும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன்" என்று முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 6, 2026 at 9:36 PM IST
சென்னை: இலங்கைக் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள 11 தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில், "இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 11 இந்திய மீனவர்கள் கடலில் மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இன்று (6.8.2026) இலங்கைக் கடற்படையினர், மீனவர்களையும் அவர்களின் விசைப்படகையும் சிறைப்பிடித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தை வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கரின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவரவே இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன். இச்சம்பவத்தில், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மீனவர்களின் படகு இயந்திரக் கோளாறு காரணமாக நெடுந்தீவு கரையை ஒட்டித் தரைதட்டி நின்ற நிலையில், சர்வதேச கடல் எல்லைக்கோட்டைத் தாண்டியதாகக் கூறி, அப்படகையும் அதில் இருந்த மீனவர்களையும் இலங்கைக் கடற்படையினர் சிறைப்பிடித்துள்ளனர்.
நமது மீனவர்களை இலங்கைக் கடற்படையினர் தொடர்ந்து கைது செய்து வருவது மீனவ சமூகத்தினரிடையே ஆழ்ந்த மனவேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதித்து, பாக் ஜலசந்தியை நம்பி வாழும் மீனவர்களின் மத்தியில் நிலையற்ற தன்மையை உருவாக்கியுள்ளது.
எனவே, உரிய தூதரக வழிமுறைகள் வாயிலாக இலங்கை அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஏற்கெனவே சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட அனைத்து மீனவர்களையும், அவர்களின் மீன்பிடிப் படகுகளையும் விரைவாக விடுவித்து, பாதுகாப்பாக தாய்நாடு திரும்புவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இப்பிரச்சனை குறித்து கூட்டு செயல்பாட்டுக் குழு மூலமாக இருதரப்புப் பேச்சுவார்த்தைகளை விரைவாக நடத்துவது மட்டுமே இதுபோன்ற பிரச்சனைகள் மீண்டும் மீண்டும் நிகழாவண்ணம் தீர்வுகாண உதவும்.
நமது மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் நலன்களையும் பாதுகாக்கும் வகையில், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தனிப்பட்ட தலையீட்டையும் விரைவான பதிலையும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன்" அந்த கடிதத்தில் முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, ராமேஸ்வரம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து மீன்பிடிப்பதற்கான அனுமதிச் சீட்டு பெற்று, 500க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் சென்றனர்.
ஒரு மீன்பிடிப்படகு பழுதாகி நெடுந்தீவு கடல் பகுதிக்குள் சென்றுள்ளது. இதனால் அந்த படகில் இருந்த மீனவர்கள் செய்வதறியாமல் தவித்து வந்தபோது, அந்த வழியாக ரோந்து வந்த இலங்கை கடற்படையினர், எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி, அந்த விசைப்படகை சிறைப்பிடித்து, அதில் இருந்த மீனவர்கள் 11 பேரையும் கைது செய்து இலங்கைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.