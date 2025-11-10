ETV Bharat / state

“மகனும், படகும் இல்லையென்றால் எங்கள் வாழ்க்கை?” - கண்ணீரில் மீனவர்களின் குடும்பத்தினர்!

சீர்காழி அருகே வானகிரி கிராமத்தை சேர்ந்த 12 பேர் உள்பட 14 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்து படகை பறிமுதல் செய்து வைத்துள்ளனர்.

மீனவர் ராபின் தாயார் பூங்கோதை
மீனவர் ராபின் தாயார் பூங்கோதை
Published : November 10, 2025 at 3:10 PM IST

மயிலாடுதுறை: எனது மகனும், எங்கள் படகும் இல்லாமல் எங்கள் வாழ்க்கை கேள்விகுறியாகியுள்ளது என இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட மீனவரின் தாய் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே வானகிரி மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராபின், ராஜேந்திரன், சிவதாஸ், குழந்தைவேல், ரஞ்சித், ராஜ், கலை, குகன், பிரசாத், அகிலன், ஆகாஷ், ராஜ்குமார் மற்றும் தரங்கம்பாடியை சேர்ந்த கோவிந்த், கடலூரை சேர்ந்த பாரதி ஆகிய 14 பேர் ’INDTN16MM1877’ என்ற பதிவெண் கொண்ட விசைப் படகில் நவம்பர் 3 ஆம் தேதி தரங்கம்பாடி மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து மீன் பிடிக்க கடலுக்குள் சென்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில் நவம்பர் 4 ஆம் தேதி ஆழ்கடலில் தங்கி மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது விடியற்காலை 3 மணியளவில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஜெகதாம்பட்டினம் அருகே படகு பழுதடைந்ததால் அருகே உள்ள மீனவ கிராமத்திற்கு சென்று படகை சீரமைத்துள்ளனர். பின், மீண்டும் அங்கிருந்து புறப்பட மீன்வளத் துறை அனுமதி கிடைக்க தாமதமானதால் நவம்பர் 8 ஆம் தேதி ஜெகதாம்பட்டினத்தில் இருந்து தரங்கம்பாடி நோக்கி படகில் புறப்பட்டுள்ளனர்.

அப்போது நடுக் கடலில் வந்து கொண்டிருந்த போது மீண்டும் படகில் பழுது ஏற்பட்டு காற்றின் போக்கில் படகு இலங்கை கடற்பரப்பிற்கு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் எவ்வித தொலை தொடர்பும் இல்லாமல் பழுது குறித்தும் தெரிவிக்க முடியாமல் தத்தளித்துள்ளனர். இந்நிலையில் 14 மீனவர்களும் எல்லை தாண்டி வந்ததாக இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர். தகவல் அறிந்த வானகிரி மீனவ கிராமமே சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது. மீனவரின் தாயார் ஒருவர் அலறி அடித்து கதறி அழுதது சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

மீனவர் ராபின் தாயார் பூங்கோதை (ETV Bharat Tamil Nadu)
இது குறித்து கண்ணீருடன் பேசிய மீனவர் ராபின் தாயார் பூங்கோதை, “எனது மகன் தான் எங்கள் வீட்டில் மீன் பிடித்து சம்பாதித்து வருகிறார். அவர் வைத்திருக்கும் படகு 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலானது. பல்வேறு வழிகளில் கடன் பெற்று தான் அந்த படகை வாங்கினார். தற்போது மிக அத்யாவசியமான மருத்துகளை வாங்குவதற்கு கூட பணமில்லை. மிகுந்த சிரமத்தில் உள்ளோம். அந்த படகுதான் எங்கள் வாழ்வாதாரம். காற்றில் படகு திசை மாறி சென்றுள்ளது. இது தவறு தான். ஆனால் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் எங்களது படகு மற்றும் 14 மீனவர்களை உடனடியாக மீட்டு தர வேண்டும்” என கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை வைத்தார்.

SRILANKAN NAVY
இலங்கை கடற்படை
தமிழ்நாடு மீனவர்கள்
CROSS BORDER FISHING ARREST
TAMIL NADU FISHERMEN ARREST

