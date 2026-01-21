இலங்கை கடற்படையினர் அட்டூழியம்: தமிழக மீனவர்கள் 7 பேர் கைது
எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக குற்றம் சாட்டி கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை விடுவிக்கவும், அவர்களது படகுகளை மீட்கவும் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மயிலாடுதுறை மீனவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : January 21, 2026 at 3:52 PM IST
மயிலாடுதுறை: எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாகக் கூறி தமிழக மீனவர்கள் 7 பேர் இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் செல்லும் போதெல்லாம், எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாகக் கூறி அவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்வது அதிகரித்து வருகிறது. அப்படி கைது செய்யப்படும் மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதுவதும் தொடர் கதையாக உள்ளது. ஒருவேளை, மீனவர்களை சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டாலும், அவர்களது படகுகள் அனைத்தும் இலங்கை அரசால் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது.
ஆகையால், இச்சம்பவத்தில் மத்திய அரசு நேரடியாக தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது மீனவர்கள் மற்றும் தமிழக அரசின் நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று தமிழகத்தை சேர்ந்த மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையின் மீண்டும் கைது செய்துள்ளனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பெருமாள்பேட்டை மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த தேவராஜ் என்வருக்கு சொந்தமான பைபர் படகில், அக்கிராமத்தை சேர்ந்த தேவராஜ், ஸ்ரீதர், கலைவாணன், சரண்ராஜ், ராஜேஷ், சத்தியா, சவீன் உள்ளிட்ட ஏழு மீனவர்களும் ஜன.20 ஆம் தேதி மதியம் 2 மணியளவில் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க சென்றுள்ளனர்.
அவர்கள் நெடுந்தீவு அருகே மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்த போது இரவு 10 மணியளவில் அங்கு ரோந்து வந்த இலங்கை கடற்படையினர், தமிழக மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக குற்றஞ்சாட்டி அவர்களை கைது செய்துள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி, 2 நாட்டு படகையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் காங்கேசன் கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு, அவர்களிடம் இலங்கை கடற்படையினர் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தெரிகிறது. தற்போது கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் அனைவரும், வேதாரண்யம் கோடியக்கரையில் தங்கி மீன்பிடித் தொழில் செய்து வருபவர்கள் எனக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இலங்கை கடற்படையினரின் தொடர் கைது சம்பவம் மீனவர்களிடையே கவலையையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை விடுவிக்கவும், அவர்களது படகுகளை மீட்கவும் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மயிலாடுதுறை மீனவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.