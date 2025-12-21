அகதிகளாக சென்றவர்களை வரவேற்க தயார் - இலங்கை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப்
இலங்கை - தமிழக மீனவர் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஏற்பாடு செய்ய உள்ளோம் என்று இலங்கை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் தெரிவித்தார்.
Published : December 21, 2025 at 8:30 PM IST
சென்னை: இலங்கையில் இருந்து போர் பதற்றம் காரணமாக அகதிகளாக சென்றவர்களை வரவேற்க இலங்கை அரசு தயாராக உள்ளதாக அந்நாட்டு அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டிற்கு அரசு முறை பயணமாக வந்திருக்கும் இலங்கை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், மீனவர்கள் பிரச்சனை, இந்திய வம்சாவளி மாணவர்கள் உயர் கல்விக்கான உதவி, டிட்வா புயல் பாதிப்பு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து விரிவாக பேசினார்.
சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் பேசுகையில், ''இலங்கை கடந்த ஒன்றை வருடத்தில் பொருளாதார சிக்கலிலிருந்து மீண்டு வந்த சூழலில், இப்பொழுது மீண்டும் டிட்வா புயலால் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது. கடந்த 77 வருட ஊழல் ஆட்சியால் இலங்கை அதள பாதாளத்திற்கு சென்றிருந்தது. அதை ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தேசிய மக்கள் சக்தி பொறுப்பேற்று மீட்டு வந்தது.
பேரிடர் சமயத்தில் எங்களுக்கு இந்திய அரசும், தமிழ்நாடு அரசும் அண்ணன், தம்பி போல உதவியாக இருந்தனர். எங்களுக்காக உதவிய தமிழ்நாடு தலைவர்களை நேரில் சந்தித்து நான் நன்றியை தெரிவித்தேன். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆகியோருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
டிட்வா புயலை எதிர்கொண்டு இலங்கை தற்போது முழுவதுமாக மீண்டு வருகிறது. புயல் பாதிப்பினால் 600 மேற்பட்டோர் உயிரிழந்து உள்ளனர், 100க்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பேரிடர் சமயங்களில் உதவியாக இருந்து வருகிறார். கரோனா காலம் தொடங்கி, தற்பொழுது டிட்வா புயல் பேரிடர் வரை நிவாரண பொருட்களை வழங்கினார். இலங்கையில் மத்திய மலை நாடுகளில் இருப்பவர்கள் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் தான் புயலால் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டனர். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அளித்த நிவாரணம் அவர்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருந்தது, மேலும் அந்த மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு செய்து தருவதாகவும், இந்திய வம்சாவளி மாணவர்களின் உயர்கல்விக்கான உதவியை தமிழ்நாடு அரசு வழங்குவதாக தெரிவித்துள்ளது.
மீனவர் பிரச்சனை
இரு நாட்டு மீனவர்களும் அண்ணன், தம்பிகள் போலத்தான். தமிழ்நாடு மீனவர்களுக்கும், இலங்கையின் வடக்குக் கிழக்கு மீனவர்களுக்கும் தான் இடையே பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. இருதரப்பும் தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் தான். மீனவர்கள் பிரச்சனையில் நாங்கள் பேசி தீர்க்க தயாராக உள்ளோம். இது இரு நாட்டு பிரச்சனை அல்ல; அண்ணன், தம்பி உறவில் நிகழும் பிரச்சனை.
இலங்கை அரசும், இந்திய அரசும் எல்லை தாண்டும் மீனவர்களை கைது செய்கின்றனர். இலங்கை சிறையில் உள்ள மீனவர்களை விடுவிக்கவும் நாங்கள் பேசி வருகிறோம். இலங்கை - தமிழக மீனவர் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் ஏற்பாடு செய்ய உள்ளோம்.
கச்சத்தீவு
கச்சத்தீவு பொறுத்தவரை அது சர்வதேச எல்லை பிரச்சனை ஆகும். அது குறித்து நான் கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை. இலங்கையில் இருந்து ஈழத் தமிழர்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு அகதிகளாக சென்றுள்ளனர். தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை வழங்கி தமிழ்நாடு மக்கள் உதவி புரிந்துள்ளனர். பல இலங்கைத் தமிழர்கள் தற்பொழுது பட்டதாரிகளாக உள்ளனர், ஆனால் அவர்களுக்கு குடியுரிமை இல்லாத காரணத்தினால் அரசு வேலை கிடைப்பதில்லை. இதற்காக இரு நாடு அரசுகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களுக்கான வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும்.
இலங்கையில் இருந்து போர் பதற்றம் காரணமாக அகதிகளாக சென்றவர்களை வரவேற்க இலங்கை அரசு தயாராக உள்ளது. அவர்கள் எங்கள் நாட்டின் பிரதிநிதிகள், அவர்களுக்கான அனைத்து வசதிகளையும் நாங்கள் அளிப்போம். இலங்கையில் போர் முடிந்த பின்னர் தற்போது அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று பார்க்க முடியும், எனவே இலங்கையில் தொழில் தொடங்க விரும்புபவர்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் கண்டுகளிக்க வர வேண்டும்.
இலங்கையில் 10 முதல் 15 ஆயிரம் பேர் ஆண்டுதோறும் சபரிமலைக்கு புனித யாத்திரை சென்று வருகின்றனர். கடந்த 50 வருடமாக இந்த பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டில் இலங்கை அரசு சார்பில் சபரிமலை யாத்திரையை புனித யாத்திரை என அறிவித்தது. இதை கௌரவிக்கும் வகையில் வரும் டிசம்பர் 27ஆம் தேதி இலங்கை அரசின் சார்பில் தபால் தலை வெளியிடப்பட உள்ளது'' என தெரிவித்தார்.