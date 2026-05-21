தமிழக தேர்தலில் சட்டவிரோதமாக வாக்களித்த இலங்கை குடியுரிமை பெற்றவர் கைது
தமிழக சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது.
Published : May 21, 2026 at 9:44 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சட்டவிரோதமாக வாக்களித்த இலங்கை குடியுரிமை பெற்றவர் சென்னை விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது. இந்த வாக்குப்பதிவின்போது வெளிநாடு குடியுரிமை பெற்ற இந்தியர்கள் பலர் சட்டவிரோதமாக வாக்களித்ததாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதையடுத்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் விமான நிலைய குடியுரிமை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்து விமானங்களில் பயணிக்க வரும் வெளிநாடு குடியுரிமை பெற்ற இந்தியர்களின் கைவிரல்களை கண்காணித்து அவர்கள் விரல்களில் வாக்களித்ததற்கான அடையாள மை இருந்தால் அவர்களைப் பிடித்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டு இருந்தது.
அதன்படி சென்னை, மதுரை, கோவை விமான நிலையங்களில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வரும் பயணிகளிடம் குடியுரிமை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனைகளில் இதுவரையில் பத்துக்கும் மேற்ப்பட்ட வெளிநாடு குடியுரிமை பெற்ற இந்தியர்கள் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சட்டவிரோதமாக வாக்களித்ததாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்கள் காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், தேர்தலில் சட்டவிரோதமாக வாக்களித்துவிட்டு சொந்த நாடுகளுக்கு திரும்பி செல்ல முயன்ற 18 பேர் கடந்த இரண்டு வாரங்களில், குடியுரிமை அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டு காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
இந்தநிலையில் இன்று அதிகாலை 3.50 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து கத்தார் நாட்டு தலைநகர் தோகா செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் புறப்பட தயாரானது. அப்போது தமிழ்நாட்டின் அருப்புக்கோட்டை பகுதியை சேர்ந்த ஆபிரகாம் (65) என்பவர் தோகா வழியாக பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு செல்வதற்கு வந்தார். மேலும் அவர் இலங்கை நாட்டின் குடியுரிமை பெற்று பாஸ்போர்ட் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து விமான நிலைய குடியுரிமை அதிகாரிகள் அவரின் கைவிரலில் வாக்களித்த மை இருக்கிறதா? என ஆய்வு செய்தபோது அவரது விரலில் தேர்தலில் வாக்களித்ததற்கான அடையாளம் இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர் இதையடுத்து குடியுரிமை அதிகாரிகள் அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது இந்தியரான ஆபிரகாம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இலங்கை குடியுரிமை பெற்று தற்போது பிரான்ஸ் நாட்டில் வசித்து வருவதும் தெரியவந்துள்ளது.இந்த நிலையில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சொந்த ஊர் வந்தார். அவருடைய சொந்த தொகுதியான அருப்புக்கோட்டை வாக்குச்சாவடியில் சட்டவிரோதமாக வாக்களித்துவிட்டு இன்று பிரான்ஸ் செல்ல வந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து குடியுரிமை அதிகாரிகள் ஆபிரகாமின் விமான பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைக்க அவர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து விமான நிலையம் விரைந்த மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஆப்ரகாமை கைது செய்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.