EXCLUSIVE: கச்சத்தீவு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது - மீனவர் பிரச்சனைக்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு! இலங்கை அமைச்சர் பிரதீப் பேட்டி!
மீனவர் பிரச்சனையை நிரந்தரமாக தீர்க்க இரு நாட்டு அரசுகளும் பேசுவது தான் சிறந்தது என இலங்கை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் தெரிவித்தார்.
Published : October 28, 2025 at 4:54 PM IST
-By இரா. மணிகண்டன்
“இந்தியாவும், இலங்கையும் தொப்புள்கொடி உறவு கொண்ட நாடுகள். கடல் வளத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை இரு நாட்டு மீனவர்களுக்கும் உண்டு. மீனவர் பிரச்சனையை நிரந்தரமாக தீர்க்க இரு நாட்டு அரசுகளும் பேசுவது தான் சிறந்தது. அண்ணன் - தம்பி பிரச்சனையை போல தான் மீனவர் பிரச்சனையை அமர்ந்து பேசி தீர்க்க வேண்டும். இதனால் இரு நாடுகளின் நட்புறவில் விரிசல் ஏற்பட்டு விடக் கூடாது” என இலங்கை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் தெரிவித்துள்ளார்.
உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு கலைக் கூடத்தின் சார்பில் திருநெல்வேலியில் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற நிகழ்வில் இலங்கையின் பெருந்தோட்டம் மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் துறையின் துணை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர், இலங்கையின் தற்போதைய நிலை, கச்சத்தீவு, மீனவர் பிரச்னை, இலங்கை அகதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.
இன ஒற்றுமை மிகுந்த நாடு இலங்கை
முதலில் இலங்கையின் தற்போதைய நிலை குறித்து அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர் அவர், “கடும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வந்த இலங்கை இன்று மீண்டும் கம்பீரமாக எழுந்து, பொருளாதாரத்தில் அசுர வளர்ச்சி பெற்ற நாடாக மாறிக் கொண்டு வருகிறது. இலங்கையை இன முரண்பாடு கொண்ட நாடாகவே வெளி நாட்டவர்கள் இதுவரை பார்த்து வந்தார்கள். ஆனால், இன்று இலங்கை, தமிழ் - சிங்களம் - முஸ்லிம் உள்ளிட்ட அனைத்து மக்களும் ஒற்றுமையோடு வாழும் இன ஒற்றுமை மிகுந்த ஒரு நாடாக மாறியுள்ளது.
அநுர குமார திசநாயக தலைமையிலான ஆட்சியில் ஒரு ஒற்றுமையான நாடாக இலங்கை மாறியுள்ளது. இலங்கையில் சிறுபான்மையினராக இருக்கக் கூடியவர்கள் தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள். கடந்த கால ஆட்சிகளில் இவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தது உண்மை தான். ஆனால், தற்போது இவர்களுக்கு எந்த பிரச்சினைகளும் இல்லை. தமிழ் முஸ்லிம் மக்களின் முழு ஆதரவு பெற்ற ஒரு ஆட்சி தற்போது இலங்கையில் நடந்து வருகிறது” என்று பதில் அளித்தார்.
மலையக தமிழ் மக்கள் பிரச்சினை
மேலும், மலையக தமிழ் மக்கள் குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த இலங்கை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப், “200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தென்னிந்தியாவில் இருந்து குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து இலங்கைக்கு வந்து குடியேறியவர்கள் தான் மலையக தமிழ் மக்கள். இலங்கை பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாகவும் இவர்கள் விளங்கி வருகின்றனர். இவர்கள் இந்திய வம்சாவளி அல்லது பெருந்தோட்ட மக்கள் என்றே அழைக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 1948 ஆம் ஆண்டு இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்தது முதல், ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் மலையக தமிழ் மக்கள் அனுபவித்து வந்த பிரச்சனைகளை கண்டு கொள்ளவே இல்லை. 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மலையக தமிழ் மக்களுக்கு கல்வி, சுகாதாரம், நிலவுரிமை, வீட்டுரிமை போன்றவற்றை ஆட்சியாளர்கள் தொடர்ந்து மறுத்து வந்தனர்.
ஆனால், தற்போது இலங்கை அதிபர் அநுர குமார திசநாயக தலைமையிலான ஆட்சியில் முதன் முறையாக மலையக தமிழ் மக்களுக்கு காணி உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது“ என்று பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்திய அரசு நிதி உதவியுடன், 10 பேச்சஸ் (அதாவது 4,356 சதுர அடி) காணி நிலத்தில் தலா ரூ.32 லட்சம் மதிப்பிலான 10 ஆயிரம் வீடுகளை கட்டிக் கொடுக்கும் பணிகளை செய்து வருகிறோம். முந்தைய ஆட்சியில் இந்த பணிகள் தொடங்கினாலும், அப்போது அது முழுமை பெறவில்லை. தற்போது, தமிழர்களுக்கு வீடுகள் கட்டும் திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்தி வருகிறோம். குறுகிய காலத்தில் மலையக மக்களை ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வருவது தான் எங்களது அரசின் மிக முக்கிய பொறுப்பு“ என்றார்.
இலங்கை அகதிகள் பிரச்சினை
இந்தியாவில் உள்ள இலங்கை அகதிகள் குறித்து கேட்ட போது, “இலங்கையில் இருந்து அகதிகளாக இந்தியாவிற்கு வந்தவர்கள், இன்னும் அகதிகள் முகாம்களில் தான் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அந்த மக்களுக்கு உதவ நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். இவர்கள் இந்தியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் சொந்தமில்லாத மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு இந்திய அரசும், தமிழக அரசும் நிறைய உதவிகள் செய்துள்ளன.
இருப்பினும், இந்தியாவில் உள்ள இலங்கை அகதிகளுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும். அந்த மக்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை வேண்டும். இலங்கை அதிகளுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இந்திய அரசிடம் எடுத்துச் செல்வோம். இரு நாட்டு அரசுகளும் பேச்சுவார்த்தை மூலம் மட்டுமே இந்த மக்களின் பிரச்சினைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும். இலங்கை அகதிகளின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை பெற்றுத் தருவோம்” என்று நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.
கச்சத்தீவு விவகாரம்
கச்சத்தீவு பிரச்சினை குறித்து கேட்ட கேள்விக்கு மிகுந்த கவனத்துடன் பதில் அளித்த இலங்கை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப், கச்சத்தீவு பிரச்சினையை அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு பார்க்க வேண்டும் என்றார்.
மேலும், “ஒரு சர்வதேச ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கச்சத்தீவை இந்தியா, இலங்கைக்கு சட்டரீதியாக வழங்கியது என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கச்சத்தீவு இந்தியா - இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் படி 1974 ஆம் ஆண்டு இலங்கையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. தற்போது அதில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டால், அது குறித்து பேச வேண்டியது ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட இந்திய அரசாங்கம் தான். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நெருங்கிய உறவு உள்ளது. இந்தியாவும் - இலங்கையும் தொப்புள் கொடி உறவு கொண்ட நாடுகள். கச்சத்தீவால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவில் எந்த பாதிப்பும் வந்து விடக் கூடாது“ என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
மேலும், “இலங்கை பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு உள்ளான போது முதன் முதலில் தோழனாக நின்று உதவிய நாடு இந்தியா. பொருளாதாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட போது முதன் முதலில் நிதியுதவி வழங்கியதும் இந்தியா தான். அதற்கான நன்றியுணர்வு எங்களிடம் இன்னுமும் உள்ளது. எனவே, எந்த பிரச்சினையாக இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக் கொள்ளலாம். இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான நட்புறவில் விரிசல் விழுந்து விடக் கூடாது” என்றார்.
மீனவர்கள் விவகாரம்
தமிழக மீனவர்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்கள் மற்றும் அவர்கள் கைது செய்யப்படுவது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த இலங்கை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப், இரு நாடுகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினால் மட்டுமே இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்றார்.
இது தொடர்பாக தொடர்ந்து பேசிய அவர், “எல்லை தாண்டி மீன் பிடிக்கும் மீனவர்களை இரு நாட்டு அரசுகளும் கைது செய்வது காலம் காலமாக நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. எனவே, இரு நாட்டு மீனவர்கள் முதலில் சந்தித்து பேச வேண்டும். அவர்களுக்குள் புரிந்துணர்வை கொண்டு வர வேண்டும். அடுத்ததாக, தமிழ்நாடு மற்றும் இலங்கையில் உள்ள அமைப்புகள் மத்தியில் கருத்தொற்றுமையை ஏற்படுத்தி, அதில் எடுக்கும் தீர்மானங்களை அரசியல் ரீதியாக கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
மீனவர்கள் பிரச்சனையை தேர்தலுக்காக பேசாமல், நிரந்தரமாக தீர்க்க இரு நாட்டு அரசுகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது தான் ஒரே வழி. இந்தியா மற்றும் இலங்கை இடையே தற்போது நெருங்கிய உறவு உள்ளது. இதன் மூலமாக தான் மீனவர் பிரச்சனையை முடிவுக்குக் கொண்டு வர முடியும். அண்ணன் தம்பி பிரச்சனையை போல தான் மீனவர் பிரச்சனையையும் அமர்ந்து பேசி தீர்க்க வேண்டும். அதற்கு பதிலாக அரசியலுக்காக எதையாவது பேசினால் அது பிரச்சினையை மேலும் தூண்டி விடுவது போலாகி விடும்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.
இலங்கையில் அழிக்கப்பட்ட தமிழர் அடையாளங்கள்
ஈழத்தில் தமிழர்களின் அடையாளங்கள் அழிக்கப்பட்டது குறித்து கேட்ட போது, “கடந்த கால ஆட்சிகளில் இனவாத போக்குடன் சில சம்பவங்கள் நடைபெற்றது உண்மை தான். ஆனால், இன்று அது போன்ற நிலை இல்லை“ என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “தமிழர்கள் மற்றும் முஸ்லீம்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பு மக்களும் தங்கள் கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற முழு உரிமையும் எங்களது ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணம், ஐயப்ப யாத்திரையை புனிதமாக அறிவித்தது.
இலங்கையில் இருந்து ஆண்டுதோறும், இந்தியாவில் உள்ள சபரிமலைக்கு 15 ஆயிரம் பேர் யாத்திரையாக வருகின்றனர். இதனை புனித யாத்திரையாக அறிவிக்க வேண்டும் என 50 ஆண்டுகளாக மக்கள், ஆட்சியில் இருந்தவர்களிடம் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். இதுவரை ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் அதனை கண்டு கொள்ளவில்லை.
ஆனால், ஆட்சிக்கு வந்து 8 மாதங்களுக்குள் அவர்களது கோரிக்கையை ஏற்று, சபரிமலைக்கு செல்வதை புனித யாத்திரையாக இலங்கை அரசு அறிவித்துள்ளது. உலகிலேயே சபரிமலைக்கு செல்வதை புனித யாத்திரையாக அறிவித்த ஒரு நாடு இலங்கை தான். அது மட்டுமல்லாமல் சிறுபான்மை தமிழ் முஸ்லிம் மக்களின் கலாச்சாரத்திற்கும், மத சுதந்திரத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறோம்” என்று இலங்கை அமைச்சர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் தெரிவித்தார்.