துறைமுகத்தில் இருந்த விசைப்படகுகளை உடைத்து அப்புறப்படுத்தும் இலங்கை - தமிழக மீனவர்கள் கொந்தளிப்பு
தமிழக மீனவர்களின் 64 விசைப்படகுகள் அரசுடைமையாக்கப்பட்டு மயிலிட்டி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன.
Published : September 21, 2026 at 10:47 PM IST
இராமநாதபுரம்: மயிலிட்டி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த விசைப்படகுகளை உடைத்து அப்புறப்படுத்தும் பணியில் இலங்கை அரசு ஈடுபட்டுள்ளது தமிழக மீனவர்களைக் கொந்தளிக்கச் செய்துள்ளது.
இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்வதும், அவர்களது விசைப்படகுகள் பறிமுதல் செய்வதும் தொடர் கதையாகியுள்ளது. மீனவர்கள் விடுதலையான பிறகும்கூட அவர்களின் விசைப்படகுகள் இலங்கையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இலங்கை கடற்படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள விசைப்படகுகளை மீட்டு தமிழகத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே தமிழக மீனவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
அந்த வகையில், கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு மட்டும் இலங்கை கடற்படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 123 தமிழக மீனவர்களின் விசைப்படகுகள், இலங்கையின் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம், மயிலிட்டி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. இதில் 48 விசைப்படகுகளின் வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில் நீதிமன்றத்தால் 13 விசைப்படகுகள் விடுக்கப்பட்டன. அதில் 7 விசைப்படகுகள் தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரும் நிலையில் இருந்தன.
மற்ற 64 விசைப்படகுகள் இலங்கை அரசால் அரசுடைமையாக்கப்பட்டு மயிலிட்டி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. இதில் 2 விசைப்படகுகள் அந்நாட்டு முன்னாள் மீன்வளத்துறை அமைச்சரின் முயற்சியால் மீனவ சங்கங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. அதன்பின் ஒருபகுதி படகுகள் கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு இறுதியில் மயிலிட்டி துறைமுகத்தில் இருந்து அகற்றப்பட்டன.
இந்நிலையில், மயிலிட்டி துறைமுகத்தில் உள்ளூர் மீனவர்களின் விசைப்படகுகளை நிறுத்துவதற்கும், துறைமுகத்தை பயன்படுத்துவதற்கும் அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள விசைப்படகுகள் இடையூறாக இருப்பதாக அப்பகுதி மீனவர்கள் தொடர்ந்து அந்நாட்டு மீன்வளத்துறைக்கு புகார் கடிதம் அளித்து வந்தனர். மேலும் படகுகளை முழுமையாக அகற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இதையடுத்து மயிலிட்டி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த தமிழக மீனவர்களின் விசைப்படகுகளை ஜேசிபி இயந்திரங்கள் அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்றன. இதில் மரப்பலகைகள் தனியாகவும், இரும்புப் பொருட்கள் தனியாகவும் பிரிக்கப்பட்டன. உடைத்து பிரிக்கப்பட்டப் பொருட்கள் துறைமுகத்தில் குப்பைபோல் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தற்போது வரை சுமார் 15 விசைப்படகுகள் உடைக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அரசுடமையாக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்களின் படகுகள் உடைக்கப்படுவது ஒட்டுமொத்த தமிழக மீனவர்கள் மத்தியிலும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.