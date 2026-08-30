நாகை அருகே தண்ணீர் தேடி இரவு நேரங்களில் சாலையை கடக்கும் புள்ளி மான்கள்
வனத் துறையினர், மான்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வசதியை ஏற்பாடு செய்து வழங்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : August 30, 2026 at 8:23 PM IST
நாகப்பட்டினம்: கோடியக்காடு வனப்பகுதியில் குடிக்க தண்ணீர் இல்லாததால், இரவு நேரங்களில் புள்ளி மான்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சாலையை கடந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நாகை மாவட்டம், வேதாரண்யத்தை அடுத்த கோடியக்காடு வனப்பகுதியில் ஏராளமான மான்கள் உள்ளன. இரவு நேரங்களில் சாலையோரம் அதிக அளவில் புள்ளி மான்கள் தென்படுகின்றன. காடுகளில் வறட்சி நிலவுதால் புள்ளி மான்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சாலையைக் கடந்து செல்கின்றன.
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இந்நிலையில், ஒரே நேரத்தில் பல புள்ளி மான்கள் சாலையை கடந்து சென்றதால், அந்த வழியாக வந்த வாகனங்கள் தூரத்திலேயே நின்றன. மான்கள் அனைத்தும் வரிசையாக சாலையைக் கடந்த பிறகு அந்த வாகனங்கள் சென்றனர்.
காடுகளில் உள்ள ஆறு, வாய்க்கால், ஏரி, குளங்கள் தண்ணீரின்றி வறண்டு கிடப்பதால் மான்களுக்கு குடிநீர் கிடைப்பதில்லை. இதனால், தண்ணீர் தேடி அலையும் மான்கள், சாலையைக் கடந்து செல்கின்றன.
எனவே, வனத் துறையினர் உடனடியாக ஆய்வு செய்து, மான்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வசதியை டேங்கர் லாரி மூலமாக ஏற்பாடு செய்து வழங்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மான்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவதை முறைப்படுத்த வனத்துறை அலுவலர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும், முறையாக வாகன தணிக்கை செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
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மேலும், இங்குள்ள முனீஸ்வரன் ஏரி, வேகத்தடை அருகே கேமரா பொருத்த வேண்டும் என்றும், இரவு நேரங்களில் வரும் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை வனத்துறையினரின் சோதனைச் சாவடியில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மான்கள் நடமாடும் வழியை வனத்துறையினர் உடனுக்குடன் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.