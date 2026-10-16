2036ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டி பதக்கப் பட்டியலில் முதல் 10 நாடுகளுக்குள் இந்தியா இடம்பெற வேண்டும் - ஆதவ் அர்ஜூனா
பள்ளிகளில் அனைத்து நாட்களிலும் விளையாட்டு வகுப்புகள் இருக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதைப் போல, கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் தினமும் விளையாட்டு வகுப்புகள் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 16, 2026 at 11:08 AM IST
சென்னை: 2036ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பதக்கப் பட்டியலில் முதல் 10 நாடுகளுக்குள் இந்தியா இடம்பெற வேண்டும் என விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் முதலமைச்சர் கோப்பை-2026 மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளைத் தொடங்கி வைத்து பேசினார். அப்போது, ”கடந்த தலைமுறையில் விளையாட்டு வீரர்களாகத் தானும், மரிய வில்சனும் பல்வேறு சிரமங்களையும் தடைகளையும் சந்தித்தோம். விளையாட்டில் சாதிக்கப் பல தடைகளைக் கடக்க வேண்டியிருந்ததாகவும், தாம் சந்தித்த சிரமங்களை நிகழ்காலத் தலைமுறை
விளையாட்டு வீரர்கள் சந்திக்கக் கூடாது என்று முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் கேட்டுக்கொண்டோம்.
மேலும் விளையாட்டில் ஈடுபடும் பெண்களை மதிக்கத் தெரியாத பிற்போக்குத்தனமான மனிதர்கள் சமூகத்தில் உள்ளனர். அவர்களைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் இலக்கை நோக்கிப் பயணிக்க வேண்டும் என்றும் வீராங்கனைகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். முதலமைச்சர் கோப்பைப் போட்டிகளில் பங்கேற்க வந்துள்ள மாணவர்கள் தான் எதிர்காலத்தில் ஒலிம்பிக் பதக்கங்களை வெல்லப் போகிறவர்கள்” என்று நம்பிக்கை
தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசுகையில், “கிராமப்புறங்களில் இருந்து வரும் மாணவர்கள் தாழ்வு மனப்பான்மையைக் கைவிட்டு, விளையாட்டில் சாதிப்பதை மட்டுமே இலக்காகக் கொள்ள வேண்டும். ஒலிம்பிக் பதக்கம் வெல்வது தான் விளையாட்டு வீரர்களின் முக்கிய இலக்காக இருக்க வேண்டும், உசைன் போல்ட் மற்றும் தமிழ்நாடு வீரர்களுக்கு இடையே உள்ள ஒரு நொடி வித்தியாசத்தைக்கூட முறியடிக்க வேண்டும். விளையாட்டுத்துறையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா பல்வேறு கட்டமைப்பு வசதிகளைக் கொண்டு வந்தார்.
அதற்குப் பிறகு விளையாட்டுக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதில் தமிழ்நாடு 30 ஆண்டுகள் பின்தங்கியுள்ளது. சாதிக் கலவரங்கள் அதிகம் நடைபெறும் மாவட்டங்களில் விளையாட்டு விடுதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களைப் போதைப்பொருள் பழக்கத்தில் இருந்து மீட்டெடுக்க விளையாட்டு முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்றார். எட்டு வயது முதலே விளையாட்டு வீரர்களுக்கான அனைத்துச் செலவுகளையும்
ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் அரசுக்கு உள்ளது” என தெரிவித்தார்.
பள்ளிகளில் அனைத்து நாட்களிலும் விளையாட்டு வகுப்புகள் இருக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதைப் போல, பொறியியல், மற்றும் மருத்துவம் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி படிப்புகளைப் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் தினமும் விளையாட்டு வகுப்புகள் இருப்பதை
உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்று அமைச்சர் விஸ்வநாதனுக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
தொடர்ந்து பேசுகையில், “விளையாட்டுத்துறையில் சாதிக்க விரும்பும் இளைஞர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து ஆதரவையும் வழங்குவதே அரசின் நோக்கம். இளைஞர்களுக்காகவே இந்த அரசு செயல்படுகிறது. ஒருநாள் தமிழ்நாட்டில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்தும் நிலைக்கு நிச்சயம் வருவோம் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா நம்பிக்கை தெரிவித்தார். அதற்காக எவ்வளவு கோடி ரூபாய் செலவானாலும் பரவாயில்லை என்று முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
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மாநில அளவிலான முதலமைச்சர் கோப்பை 2026 விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கபடி, சிலம்பம், கேரம், பேட்மிண்டன் உள்ளிட்ட 45
வகையான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், அரசு ஊழியர்கள்
மற்றும் பொதுமக்கள் என ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
சென்னை, செங்கல்பட்டு, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், அரியலூர், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில் போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. இதில் தனிநபர் போட்டிகளில் முதல் பரிசு பெறுபவர்களுக்கு ரூ. 1 லட்சமும், இரண்டாம் பரிசு பெறுபவர்களுக்கு ரூ.75 ஆயிரமும், மூன்றாம் பரிசு பெறுபவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரமும் வழங்கப்படவுள்ளது. அணிப் போட்டிகளை பொறுத்தவரை முதல் பரிசுக்கு ரூ.75 ஆயிரமும், இரண்டாம் பரிசு பெறுபவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரமும் மூன்றாம் பரிசு பெறுபவர்களுக்கு ரூ.25 ஆயிரமும் வழங்கப்படுகிறது.
விளையாட்டுத் துறையில் தமிழகத்தை முன்னணி மாநிலமாக உயர்த்துவதுடன், சர்வதேசப் போட்டிகளில் தமிழ்நாடு வீரர்கள் அதிக பதக்கங்களை வெல்லும் வகையில் தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகளையும் ஆதரவையும் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்” என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.