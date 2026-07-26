"எங்களிடம் தவறுகள் இருந்தால் உரக்கச் சொல்லுங்கள்; அதை திருத்திக் கொள்கிறோம்"- ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு
பத்திரிகையாளர்கள், எம்எல்ஏக்கள், நீதிபதிகள், அதிகாரிகள் இணைந்து பங்கேற்கும் விளையாட்டு போட்டிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்தப்படும் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அறிவித்துள்ளார்.
Published : July 26, 2026 at 11:17 PM IST
சென்னை: "எங்களிடம் தவறுகள் இருந்தால் உரக்கச் சொல்லுங்கள், அதை ஏற்று திருத்திக் கொள்கிறோம்" என்று பத்திரிகையாளர்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டி நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றம் சார்பில், பத்திரிகையாளருக்கான கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இந்தப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று (ஜூலை 26) நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட விளையாட்டுத்துறை ஆதவ் அர்ஜுனா வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு கோப்பைகளை வழங்கி வாழ்த்துத் தெரிவித்தார்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், "கல்லூரியில் படிக்கும் காலத்திலேயே ஜனநாயகத்தின் நான்கு முக்கிய தூண்கள் குறித்து கற்றுக்கொள்கிறோம். அவை சட்டமன்றம், நிர்வாகம், நீதித்துறை மற்றும் பத்திரிகைத்துறை. இந்த நான்கு அமைப்புகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்படும்போதுதான் மக்களுக்கான உண்மையான ஜனநாயகம் வலுப்பெறும். தற்போதைய தமிழ்நாடு அரசு வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை நோக்கிச் செயல்பட்டு வருகிறது. சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் தற்போது நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படுகிறது. கடந்த 25 ஆண்டுகளில் இதுபோன்ற நடைமுறை இல்லை.
எந்த கேள்விகளையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். வெளிப்படையான நிர்வாகத்தின் அடையாளமே இந்த நேரலை. தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்கு பத்திரிகையாளர்களும் முக்கிய காரணம். அரசியல் என்பது வேறு; நட்பு என்பது வேறு. நிர்வாக ரீதியாக ஏற்படும் தவறுகளை நாங்கள் சரி செய்ய முயற்சிக்கிறோம். தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டும் பொறுப்பு பத்திரிகையாளர்களுக்கு உள்ளது. அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களைக் கேள்வி கேட்கக் கூடாது என்பதல்ல, கேள்வி கேட்பது ஜனநாயகத்தின் உரிமை.
பத்திரிகையாளர்களின் மன்றம் சரியான கட்டமைப்புகள் போதுமான அளவில் இல்லாமல் இருக்கிறது. அவர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும். சட்டமன்றம், நீதித்துறை மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுக்கான வசதிகள் மேம்படுத்தப்படுவது போலவே, சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றக் கட்டிடத்தையும் மேம்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். எங்களிடம் தவறுகள் இருந்தால் அதை உரக்கச் சொல்லுங்கள். அதை ஏற்று திருத்திக் கொள்வோம். இளைஞர்களிடையே போதைப்பழக்கம் அதிகரித்து வருவது கவலைக்குரியது.
அதற்கு விளையாட்டே சிறந்த தீர்வாக இருக்கும்; விளையாட்டு தான் மனவலிமை எப்படி இருக்க வேண்டும் என சொல்லிக் கொடுத்தது. அதனால் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் பல்வேறு புதிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பத்திரிகையாளர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நீதிபதிகள், அதிகாரிகள் இணைந்து பங்கேற்கும் விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படும். இந்த போட்டி, சென்னை மட்டும் அல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தி நடத்தப்படும்.
அனைத்து விளையாட்டுகளும் அனைவருக்கும் சென்றடைய வேண்டும். வயது வித்தியாசமின்றி அனைவரும் விளையாட வேண்டும். ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் விளையாட்டைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். இதற்காக புதிய சிந்தனைகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறோம். அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்குள் மாநிலம் முழுவதும் விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படும். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்க முதலமைச்சரை நேரில் வரவழைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும். பெண்களைக் குறிவைத்து அவதூறு அல்லது இழிவான விமர்சனங்களை பொதுவெளியில் முன்வைப்பது ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதது; அதுபோன்ற செயல்களுக்கே கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.