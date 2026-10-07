எம்எல்ஏக்களை ராஜிநாமா செய்ய வைப்பது தான் மாற்றமா? முதல்வர் விஜய்க்கு வேலூர் இப்ராஹிம் கேள்வி
அதிமுக, திமுக உள்ளிட்ட இரு கட்சிகளும் மாறி மாறி ஆட்சியில் இருந்து வந்தன. ஆகவே மாற்றம் வேண்டும் என்று மக்கள் வாக்களித்தார்கள் என வேலூர் இப்ராஹிம் கூறினார்.
Published : October 7, 2026 at 4:16 PM IST
தூத்துக்குடி: ஆட்சி நிலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அடுத்தவர் கட்சியில் உள்ள எம்எல்ஏக்களை தூக்கிக் கொண்டு வந்து முதலமைச்சர் ராஜிநாமா செய்ய வைப்பதாக பாஜக பிரமுகர் வேலூர் இப்ராஹிம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, தூத்துக்குடி, சிவன் கோவில் தேரடி பகுதியில் போதையில்லா பாரதத்தை உருவாக்குவோம் என்ற விழிப்புணர்வு பிரசாரம் நடைபெற்றது. பாஜக தூத்துக்குடி மாவட்ட தலைவர் சித்ராங்கதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சிறுபான்மை அணி தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது பேசிய வேலூர் இப்ராஹிம், "தமிழகத்தில் அனைத்து இடங்களிலும் போதைப் பொருள் கிடைக்கிறது. மாணவர்களிடம் கேட்டால் போதைப்பொருள் எங்கு கிடைக்கிறது என்று தெரிகிறது என்றால், காவல் துறைக்கு ஏன் தெரியவில்லை? காவல் துறையை கையில் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு ஏன் தெரியவில்லை?
முருங்கைகாயை கையில் பிடிப்பது போலவும், ரோட்டில் டீ குடிப்பது போல் நடிப்பதில் ஆர்வம் காட்டும் முதலமைச்சர் விஜய் ஏன் போதையை ஒழிப்பதற்கு அக்கறை காட்டவில்லை? அவரும் போதைப் பொருளுக்கு எதிராக ஒரு நாள் ஓட்டப்பந்தயம் ஓடினார். அதற்கு பின் எதுவும் பேசவில்லை.
அதிமுக, திமுக உள்ளிட்ட இரு கட்சிகளும் மாறி மாறி ஆட்சியில் இருந்து வந்தன. ஆகவே மாற்றம் வேண்டும் என்று மக்கள் வாக்களித்தார்கள். மாற்றத்தை ஏமாற்றமாக்கி ஆட்சி நிலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அடுத்தவர் கட்சியில் உள்ள எம்எல்ஏக்களை தூக்கிக் கொண்டு வந்து ராஜிநாமா செய்ய வைக்கிறார். தேர்தல் யாருடைய பணம், மக்கள் பணம். நம் வரிப்பணத்தை வீணடிப்பதில் ஜோசப் விஜய் முன்னணியில் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம்.
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திரைப்படத்தில் ஒரு காட்சி வரும், அதனை நான் நினைவு படுத்த விரும்புகிறேன். அடுத்தவன் வீட்டு மாங்காவை எடுத்து ஊறுகாய் போடாதீர்கள் ப்ரோ, இது வெறி ராங் ப்ரோ., இவ்வாறு செய்வதால் யாரை (எம்எல்ஏ) தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்களோ அவர்களை ஏமாற்றம் அடைய செய்கிறீர்கள்.
காவல் துறை போதைப் பொருள் மற்றும் சாராயத்தை தடுப்பது கிடையாது. மதுவை ஒழிக்க வேண்டிய காவல்துறை டாஸ்மாக்கில் வரிசையில் நிற்கும் மது பிரியர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து வருகிறது. பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் மதுவை ஒழிப்போம் என்று சொன்னோம். அதேபோல பாஜக ஆளும் மாநிலமான குஜராத், பீகார், நாகலாந்து, திரிபுரா, ஆகிய மாநிலங்களில் மது கிடையாது.
இவ்வாறு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மதுவை ஒழித்து வருகிறோம். 717 மதுகடைகள் ஒழிப்போம் என்று கடை மூடப்பட்டதற்கு நான் வாழ்த்து சொன்னேன். ஆனால் மதுக்கடைகள் மூலம் பெரிய அளவிலான வருமானத்தை தமிழக அரசு ஈட்டி வருகிறது. ஒரு பக்கம் போதையை ஒழிப்போம் என்று ரீல்ஸ் போடுவது, மற்றொரு பக்கம் போதையை ஊக்குவிப்பதும் கேவலமான செயல்" என்றார்.