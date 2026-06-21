திமுகவை விட்டு யார் சென்றாலும் கவலையில்லை: அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
திமுகவை விட்டு யார் சென்றாலும் அதற்காக கவலைப்பட மாட்டோம் என அக்கட்சி எம்எல்ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
Published : June 21, 2026 at 5:47 PM IST
தூத்துக்குடி: திமுகவை விட்டு சென்றவர்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற மாட்டார்கள் என முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் 103-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட ஆத்தூரில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடந்தது. இதில் முன்னாள் அமைச்சரும், திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.
தமிழக மக்கள் வருத்தப்படுகிறார்கள்
அப்போது அவர் பேசுகையில், "நடந்து வரும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் முதல்வர் தலையை தொங்க போட்டு அமர்ந்திருக்கிறார். அங்கிருந்த மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் கை கால்கள் உதற ஆரம்பித்து விட்டது. இந்தக் கூட்டத்திற்கே இந்த பாடு என்றால் வருகின்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் அவர்கள் அனைவரும் துண்ட காணும் துணியை காணும் என்று ஓடப் போகிறார்கள்.
நான் ஒரு வியாபாரி. என்னுடைய கடைக்கு வருகிறவன் கடனுக்கு பொருள் வாங்க வருகிறானா? அல்லது பணத்தோடு வருகிறானா? என்பது எனக்கு தெரியும். அதேபோல் சட்டமன்றத்திற்கு வந்த தமிழக முதல்வரின் நிலை என்ன என்பது குறித்து என்னால் அறிய முடிந்தது. அட பாவமே என்னை இப்படி மாட்டி விட்டு விட்டீர்களே என்பது போல் அவர் இருந்ததை என்னால் உணர முடிந்தது.
திங்கள் கிழமை ஆளுநர் உரை நடக்கப்போகிறது. அன்றைய தினம் எங்கள் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் இளம் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள். அன்றைய தினம் தமிழக முதல்வரும் பேச இருக்கிறார். யார் எப்படி பேசுகிறார்கள் என்பது அன்றைக்கு தெரியவரும்.
தமிழக மக்களே தவெகவுக்கு எதற்காக ஓட்டுப்போட்டோம் என வேதனையில் உள்ளனர். அள்ளி அள்ளி தந்தாரே அந்த புண்ணியவனே அநியாயமாக தோற்கடித்து விட்டோமே என்று மக்கள் மன உளைச்சலில் இருக்கிறார்கள்.மீனவ சகோதரர்கள் குறித்து எனக்கு மிகுந்த வேதனை உண்டு. என்னுடைய தொகுதியில் இருக்கின்ற மீனவ சகோதரர்கள் அனைவரையும் நான் உயிராக நேசித்தேன். அவர்களுக்கு தோளோடு தோளாக நின்றேன். எங்களது கழகத் தலைவர் என்ன சொன்னாலும் அவர்களுக்கு அதை அப்படியே செய்தேன்.
யாரை கண்டும் திமுக அஞ்சாது
சிறு வயதில் ஒரு கதை சொல்வார்கள். யானை மீது குருவி ஒன்று அமர்ந்திருந்ததாம். யானை நகர்ந்து சென்றதாம். அப்போது யானையிடம் குருவி கேட்டதாம். நான் மேலே அமர்ந்திருந்தேனே பார்த்தாயா? என்று கேட்டுள்ளது. அதற்கு யானை, நீ இருந்ததும் தெரியாது, பறந்ததும் தெரியாது. அதேபோல் இந்த கட்சியில் இருந்து யார் வெளியே போனாலும் எங்கள் இயக்கத்தை எந்த கொம்பனாலும் அசைக்க முடியாது.
எங்கள் கட்சியில் இருந்து வெளியே சென்றவர்கள் வருகிற உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒருவராவது வெற்றி பெறுகிறார்களா? என்று பார்ப்போம். ஒரு வார்டு கவுன்சிலராக கூட அவர்களால் வெற்றி பெற முடியாது. எங்களை எதிர்த்து எவர் வந்தாலும் வெல்வோம், எங்களை விட்டு யார் சென்றாலும் அஞ்ச மாட்டோம்" என்றார்.