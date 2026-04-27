ஹீட் ஸ்ட்ரோக் சிகிச்சைக்கு சிறப்பு வார்டுகள்; அரசு மருத்துவமனைகளில் தயார்
வெப்ப அலையால் பாதிக்கப்பட்டு நோயாளிகள் வந்தால், உடனடியாக சிகிச்சை அளிப்பதற்கு அரசு மருத்துவமனைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன
Published : April 27, 2026 at 3:08 PM IST
சென்னை: ஹீட் ஸ்ட்ரோக் சிகிச்சை அளிப்பதற்காக மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் 5 படுக்கைகளும், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் 10 படுக்கைகளும் கொண்ட சிறப்பு வார்டுகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வெப்ப அலை அதிகரித்து வரும் சூழலில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெயில் தாக்கத்தால் ஏற்படும் 'ஹீட் ஸ்ட்ரோக்' (Heat Stroke) பாதிப்புக்கான சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநரகம், மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்களுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளது. அதில், "வெப்ப அலையால் பாதிக்கப்பட்டு நோயாளிகள் வந்தால், உடனடியாக சிகிச்சை அளிப்பதற்கு மருத்துவமனைகள் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும். இதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்ட மருத்துவமனையிலும் 5 படுக்கைகளும், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் 10 படுக்கைகளும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்" என அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இதனையடுத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு பொது மருத்துவமனைகள், மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகள், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் ஆகியவற்றில் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் என்ற சிறப்பு வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு தேவையான படுக்கைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஹீட் ஸ்ட்ரோக் உயிரிழப்புகளை தடுக்க மாவட்ட சுகாதாரத் துறை அலுவலர்களுக்கு அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் இருக்கும் நேரமான முற்பகல் 11 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை வெளியே செல்வதை தவிர்க்கவும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வெப்ப அலை காரணமாக மக்களுக்கு நீர்ச்சத்து இழப்பு ஏற்படுவதை தடுக்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகள், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், நகர்ப்புற சுகாதார நிலையங்கள், சென்னை மாநகராட்சி சுகாதார நிலையங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் ஓஆர்எஸ் (ORS) கரைசல் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இது தவிர, அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் போதிய ஓஆர்எஸ் கரைசல் கையிருப்பில் வைத்திருக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக ஓஆர்எஸ் கரைசலை வழங்கிடவும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக, விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள், கட்டுமான தொழிலாளர்கள், சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு ஓஆர்எஸ் கரைசலை விநியோகம் செய்திடவும் கூறப்பட்டுள்ளது.