தமிழ்நாடு முழுவதும் விரைவில் வாக்காளர் சிறப்பு முகாம்: தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்டநாயக்
எஸ்.ஐ.ஆர் பணிக்கு முன் 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில், அது தற்போது 5.43 கோடியாக குறைந்துள்ளது.
Published : December 19, 2025 at 8:01 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் விரைவில் வாக்காளர் சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் என தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்டநாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட வாரியாக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் தற்போதுள்ள மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5,43,76,755. இதில் 2.77 கோடி பெண் வாக்காளர்களும், 2.66 கோடி ஆண் வாக்காளர்களும் உள்ளனர். மேலும், 4.19 லட்சம் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களும், 7,191 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்களும் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
எஸ்.ஐ.ஆர் பணிக்கு முன், 6,41,14,587 வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில், அந்த எண்ணிக்கை தற்போது 5,43,76,755 வாக்காளர்களாக குறைந்துள்ளது. எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
- இறந்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை - 26.9 லட்சம்
- இடம்பெயர்ந்தவர்கள் - 66.4 லட்சம்
- இரட்டை பதிவுகள் - 3.98லட்சம்
- மொத்தம் நீக்கப்பட்டவர்கள் - 97,37,832
மொத்த வாக்காளர்கள் - 5.43 கோடி
19.12.2025 அன்று நிலவரப்படி, மொத்தம் 6,41,14,587 வாக்காளர்களில் 5,43,76,755 வாக்காளர்கள் கணக்கீட்டு படிவங்களை சமர்ப்பித்துள்ளனர். எஸ்.ஐ.ஆர் பணியில் மாநிலத்தின் 38 மாவட்டங்களின் மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரிகள் (DEOs), 234 வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் (EROS), 776 உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் (AEROS) மற்றும் 68,467 வாக்குச்சாவடிகளில் பணியமர்த்தப்பட்ட 68,467 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் (BLOs) ஆகியோர் பணியாற்றினர். மேலும் 48,873 தன்னார்வலர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
மேலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட 12 அரசியல் கட்சிகளின் களப் பிரதிநிதிகளோடு அக்கட்சிகளின் மாவட்டத் தலைவர்களும் மற்றும் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட 2,46,069 வாக்குச்சாவடி முகவர்களும் (Booth Level Agents BLAs) எஸ்.ஐ.ஆர் பணியில் பங்கேற்றனர்.
எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகளில் அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் வாக்காளர்கள் கணக்கீட்டு படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்ய உதவிட, உதவி மையங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. மேலும் கணக்கீட்டு படிவங்களை நிரப்புவதில் வாக்காளர்களுக்கு உதவுவதற்காக 48,873 தன்னார்வலர்களும் பணியமர்த்தப்பட்டனர். அனைத்து தகுதியான இளம் வாக்காளர்களையும் பதிவு செய்வதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும். இதற்கான தேதிகள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்" என்றார்.