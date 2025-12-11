கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டை முன்னிட்டு சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்
கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு, ஹூப்ளி - திருவனந்தபுரம், திருவனந்தபுரம் - பெங்களூரு, பெங்களூரு - கொல்லம் உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
Published : December 11, 2025 at 1:22 PM IST
சேலம்: கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'பண்டிகை காலங்களில் ரயில்களில் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் முக்கிய வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்களை இயக்குவது வழக்கம். அந்த வகையில் டிசம்பர் மாதம் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அதே போல் 2026ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பண்டிகையும் கொண்டாடப்பட உள்ளது.
இதனை முன்னிட்டு, கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்ளியில் இருந்து சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் வழியாக திருவனந்தபுரத்திற்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். அதன்படி ஹூப்ளி, திருவனந்தபுரம் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண்: 07361) வருகிற 23 ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) ஹூப்ளியில் இருந்து காலை 6.55 மணிக்கு புறப்பட்டு பங்காருபேட்டை வழியாக இரவு 9.30 மணிக்கு சேலம் வந்தடையும். பின்னர் சேலத்தில் இருந்து இரவு 9.33 மணிக்கு புறப்பட்டு ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் வழியாக மறுநாள் காலை 10.30 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் சென்றடையும்.
இதேபோல் திருவனந்தபுரம், எஸ்.எம்.வி.டி. பெங்களூரு சிறப்பு ரயில் (07362) வருகிற 24ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து மதியம் 12.40 மணிக்கு புறப்பட்டு போத்தனூர், திருப்பூர், ஈரோடு வழியாக மறுநாள் நள்ளிரவு 12.17 மணிக்கு சேலம் வந்தடையும். சேலத்தில் இருந்து 12.20 மணிக்கு புறப்பட்டு காலை 5.50 மணிக்கு பெங்களூரு சென்றடையும்.
பெங்களூரு - கொல்லம் சிறப்பு ரயில்
இதேபோல், எஸ்.எம்.வி.டி. பெங்களூரு - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் (06561) வருகின்ற 27ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) மதியம் 3 மணிக்கு பெங்களூருவில் இருந்து புறப்பட்டு பங்காருபேட்டை வழியாக இரவு 8 மணிக்கு சேலம் வந்தடையும். அதனைத்தொடர்ந்து இரவு 8.03 மணிக்கு அந்த ரயில் சேலத்தில் இருந்து புறப்பட்டு ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் வழியாக மறுநாள் காலை 7.25 மணிக்கு கொல்லம் சென்றடையும்.
|இதையும் படிங்க: திருச்சியில் 3 நாட்களாக இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படவில்லை - விமான நிலைய இயக்குநர் தகவல்
கொல்லம் - ஹூப்ளி சிறப்பு ரயில் (06562) வருகிற 28 ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கொல்லத்தில் இருந்து காலை 10.40 மணிக்கு புறப்பட்டு போத்தனூர், திருப்பூர், ஈரோடு வழியாக இரவு 9.27 மணிக்கு சேலம் வந்தடையும், பின்னர் சேலத்தில் இருந்து இரவு 9.30 மணிக்கு புறப்பட்டு பங்காருபேட்டை வழியாக மறுநாள் காலை 10.30 மணிக்கு ஹூப்ளி சென்றடையும்" என்று தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.