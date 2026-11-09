இன்று 8 சிறப்பு ரயில்கள் - தீபாவளி முடிந்து சென்னை திரும்புவோருக்காக தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு
தென்னக ரயில்வே அறிவித்திருக்கும் 8 சிறப்பு ரயில்களில் இரண்டு ரயில்கள் குமரி மாவட்டத்தில் இருந்து, இரண்டு ரயில்கள் நெல்லை மாவட்டத்தில் இருந்தும் புறப்படுகின்றன.
Published : November 9, 2026 at 2:17 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி விடுமுறை இன்றுடன் முடிவடையும் நிலையில், பிற ஊர்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள ஏதுவாக 8 சிறப்பு ரயில்களை தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
தெற்கு ரயில்வே சார்பில் பயணிகளின் போக்குவரத்து வசதிக்காக நவம்பர் 9ஆம் தேதியான இன்று ராமேஸ்வரம், திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, செங்கோட்டை, மானாமதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு 8 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இதில் பெரும்பாலான ரயில்கள் மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி வழியாக இயக்கப்படுவதால் தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு இந்தச் சேவை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இன்று இயக்கப்படும் 8 சிறப்பு ரயில்களின் விவரங்கள் கீழ்வருமாறு காணலாம்:-
ராமேஸ்வரம் - ஹூப்பள்ளி சிறப்பு ரயில் (07356): ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து இரவு 8 மணிக்குப் புறப்படும் இந்த ரயில் மானாமதுரை (இரவு 9:50), காரைக்குடி (இரவு 11:03), திருச்சி (அதிகாலை 12:35), கரூர் (அதிகாலை 2:28), சேலம் (அதிகாலை 5:40), பானஸ்வாடி (காலை 9:51) வழியாக மறுநாள் இரவு 7:40 மணிக்கு ஹூப்பள்ளி சென்றடைகிறது.
திருநெல்வேலி - நரசாபூர் சிறப்பு ரயில் (06019): திருநெல்வேலியில் இருந்து இரவு 11:30 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில் விருதுநகர் (அதிகாலை 1:13), மதுரை (அதிகாலை 2:00), திண்டுக்கல் (அதிகாலை 3:15), திருச்சி (அதிகாலை 5:20), மயிலாடுதுறை (காலை 7:33), சென்னை எழும்பூர் (மதியம் 1:00) வழியாகச் சென்று நவம்பர் 11ஆம் தேதி அதிகாலை 12:20 மணிக்கு நரசாபூர் சென்றடைகிறது.
நாகர்கோவில் - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06154): நாகர்கோவிலில் இருந்து இரவு 9 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில் திருநெல்வேலி (இரவு 10:20), விருதுநகர் (இரவு 11:55), மதுரை (அதிகாலை 12:50), திண்டுக்கல் (அதிகாலை 1:55), திருச்சி (அதிகாலை 3:05), மயிலாடுதுறை (காலை 5:13) வழியாக காலை 11:30 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடைகிறது.
கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூர் சிறப்பு ரயில் (06152): கன்னியாகுமரியில் இருந்து இரவு 11:20 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில் திருநெல்வேலி (அதிகாலை 12:55), விருதுநகர் (அதிகாலை 2:28), மதுரை (அதிகாலை 3:15), திண்டுக்கல் (அதிகாலை 4:28), திருச்சி (காலை 5:40), விழுப்புரம் (காலை 8:40) வழியாக மதியம் 12 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் சென்றடைகிறது.
செங்கோட்டை - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06050): செங்கோட்டையில் இருந்து பிற்பகல் 3 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில் ராஜபாளையம் (மாலை 4:23), விருதுநகர் (மாலை 5:28), மதுரை (மாலை 6:50), திண்டுக்கல் (இரவு 8:02), திருச்சி (இரவு 9:15), விழுப்புரம் (நள்ளிரவு 12:20) வழியாக மறுநாள் அதிகாலை 3:20 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடைகிறது.
ராமேஸ்வரம் - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06108): ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மாலை 4:55 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில் மானாமதுரை (மாலை 6:40), காரைக்குடி (இரவு 8:30), தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட இடங்களில் நின்று, திருவாரூர் (நள்ளிரவு 12:15), காரைக்கால் (அதிகாலை 1:58), மயிலாடுதுறை (அதிகாலை 3:30) வழியாக காலை 10 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடைகிறது.
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திருநெல்வேலி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06112): திருநெல்வேலியில் இருந்து இரவு 7 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில் தென்காசி (இரவு 8:40), ராஜபாளையம் (இரவு 10:03), விருதுநகர் (இரவு 11:00), அருப்புக்கோட்டை (இரவு 11:23), காரைக்குடி (அதிகாலை 1:13), திருச்சி (அதிகாலை 3:15), விழுப்புரம் (காலை 6:10) வழியாக காலை 9 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடைகிறது.
மானாமதுரை - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06160): மானாமதுரையில் இருந்து இரவு 10 மணிக்குப் புறப்படும் முன்பதிவில்லா மெமு சிறப்பு ரயில் மதுரை (இரவு 11:35), திண்டுக்கல் (அதிகாலை 12:37), மணப்பாறை (அதிகாலை 1:18), திருச்சி (அதிகாலை 2:10), விழுப்புரம் (அதிகாலை 5:25) வழியாக காலை 8:30 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடைகிறது.
இதன் மூலம் தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளுக்கு கூடுதல் ரயில் போக்குவரத்து வசதி கிடைக்கிறது. பயணிகள் ரயில் நிலையங்களுக்கு வருவதற்கு முன்பாக அந்தந்த ரயில்களின் நிறுத்தங்கள் மற்றும் நேர விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வ ரயில்வே அறிவிப்புகளில் சரிபார்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.