சபரிமலை பக்தர்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள், வசதிகளுடன் கூடிய தங்குமிடம் - தெற்கு ரயில்வே அசத்தவ் ஏற்பாடு
ஒவ்வொரு பக்தரின் பயணத்தை பாதுகாப்பானதாகவும், வசதியானதாகவும், மறக்க முடியாததாகவும் மாற்றுவதற்குத் தெற்கு ரயில்வே தொடர்ந்து உறுதி பூண்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 9:14 PM IST
சென்னை: மண்டல மற்றும் மகரவிளக்கு பூஜை காலத்தில் சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக, சிறப்பு ரயில்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகள், பலப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு என விரிவான ஏற்பாடுகளை தெற்கு ரயில்வே மேற்கொண்டுள்ளது.
பக்தர்களின் பாதுகாப்பான, வசதியான மற்றும் தடையற்ற பயணத்தை உறுதி செய்வதற்காக தெற்கு ரயில்வே இந்த ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், தெற்கு ரயில்வே மற்ற ரயில்வே மண்டலங்களுடன் இணைந்து, முந்தைய ஆண்டுகளை விட மிக முன்னதாகவே சிறப்பு ரயில்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இவற்றில் பெரும்பாலான சிறப்பு ரயில்கள், சென்னை – கொல்லம், திருவனந்தபுரம் – மங்களூரு, பன்வெல் – கோட்டயம், விசாகப்பட்டினம் – கொல்லம், ஹைதராபாத் – கொல்லம், விஜயவாடா – கோட்டயம் ஆகிய வழித்தடங்களில் இயக்கப்படுகின்றன. இதுவரை, சபரிமலைக்கு மொத்தம் 204 சிறப்பு ரயில் பயணங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பயணிகளின் தேவை மற்றும் முன்பதிவு போக்குகளின் அடிப்படையில் கூடுதல் சேவைகள் திட்டமிடப்படும்.
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முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் பக்தர்களுக்கான வசதிகள்
கோட்டயம், செங்கனூர், எர்ணாகுளம் சந்திப்பு, எர்ணாகுளம் டவுன் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் சபரிமலை பக்தர்களுக்காக தங்குமிடம், ஓய்வறை, உணவு, மருத்துவ உதவி, போக்குவரத்து ஆகியவற்றுக்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பக்தர்கள் தங்குமிடங்கள்
கோட்டயத்தில் பிரதான நுழைவு வாயிலுக்கு அருகில் மூன்று மாடி பயணிகள் வசதி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் ஒரே நேரத்தில் 900 பேர் வரை தங்க முடியும். செங்கனூரில் 600 பயணிகள் வரை தங்கும் வகையில் மூன்று தங்குமிடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 1 ஏசி காத்திருப்பு கூடம், 2 ஏசி அல்லாத படுக்கை அறைகள் ஆகியவை உள்ளன. எர்ணாகுளம் சந்திப்பில் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையிலும், ஏசி காத்திருப்பு கூடங்கள், ஓய்வறைகள், உணவு வசதிகள், உடைமைகள் பாதுகாப்பு அறை சேவைகள் இங்கு கிடைக்கின்றன.
உதவி மற்றும் டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்கள்
பக்தர்களுக்கு உதவுவதற்காக, செங்கனூர், கோட்டயம் ரயில் நிலையங்களில், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரர்களைக் கொண்ட உதவி மையங்கள் 24 மணி நேரமும் செயல்படுகின்றன.
செங்கனூர் மற்றும் கோட்டயத்தில் கூடுதல் முன்பதிவு இல்லாத பயண சீட்டு கவுண்டர்கள் மற்றும் முன்பதிவு வசதிகள் திறக்கப்பட்டு 24 மணி நேரமும் செயல்படுகின்றன. வெளிமாநில பயணிகளுக்கு உதவுவதற்காக தெலுங்கு, கன்னடம், தமிழ் மொழி அறிந்த பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
அரசுத் துறைகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு
கேரள மாநில வருவாய்த் துறை, கேரள மாநில சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகம் (KSRTC), திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு, காவல் துறை மற்றும் மருத்துவத் துறைகளுடன் தெற்கு ரயில்வே இணைந்து பணியாற்றி வருகிறது. தொடர் பயணத்திற்கு வசதியாக எர்ணாகுளம், கோட்டயம், செங்கனூர் மற்றும் திருச்சூர் ரயில் நிலையங்களில் டாக்ஸிகளை இயக்குவதற்குச் சிறப்பு அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
பாதுகாப்பு வசதி
பயணம் முழுவதும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக முக்கிய ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் ரயில்களில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பெண் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்கள் உட்பட கூடுதல் ஆர்.பி.எஃப். வீரர்கள் சிறப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
அவசர மருத்துவ உதவி வழங்குவதற்காக செயின்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் படைப்பிரிவு, தெற்கு ரயில்வே மருத்துவப் பிரிவு, அரசு சுகாதாரத் துறை ஆகியவற்றின் பணியாளர்களைக் கொண்ட விரைவு அதிரடிப் படைகள் முக்கிய இடங்களில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
எர்ணாகுளம், செங்கனூர், திருவல்லா, கோட்டயம் மற்றும் காயங்குளம் ஆகிய ஐந்து முக்கிய நிலையங்களில் 24 மணி நேர உதவி மையங்களை ரயில்வே காவல் துறை அமைத்துள்ளது.
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பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த ரயில்வே அதிகாரிகள், சபரிமலை யாத்திரை காலம் முழுவதும் சிறப்பு ரயில் சேவைகள், பயணிகளுக்கான வசதிகள், ரயில் நிலைய மேலாண்மை, கூட்ட நெரிசல் ஆகியவற்றை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
மகரவிளக்கு தினத்தன்று பக்தர்களின் வருகையை ஒருங்கிணைக்கவும், சிறப்பு ரயில்களைக் கண்காணிக்கவும், கூடுதல் முன்பதிவு கவுண்டர்கள் மற்றும் பிற வசதிகள் சுமூகமாகச் செயல்படுவதை உறுதி செய்யவும், செங்கனூர், எர்ணாகுளம் சந்திப்பு, கோட்டயம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் பிரத்யேக பணிக்குழு அமர்த்தப்பட உள்ளது.
சபரிமலை பயணத்தின் முக்கிய காலத்தில் பக்தர்களின் தேவைக்கு ஏற்ப சேவைகளை வழங்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தினமும் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பக்தரின் பயணத்தையும் பாதுகாப்பானதாகவும், வசதியானதாகவும், மறக்க முடியாததாகவும் மாற்றுவதற்குத் தெற்கு ரயில்வே தொடர்ந்து உறுதிபூண்டுள்ளது" என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.