விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ஊருக்கு போறீங்களா; சிறப்பு ரயில், பேருந்துகள் அறிவிப்பு
சென்னை கிளாம்பாக்கம் மற்றும் கோயம்பேட்டில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு வரும் 13ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 10, 2026 at 9:18 AM IST
சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகையையொட்டி சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர் மற்றும் தாம்பரம் - தென்காசி, செங்கோட்டை இடையே சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. மேலும் தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர் சிறப்பு ரயில்
சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர் சிறப்பு ரயில் (06023), வரும் செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி இரவு 11.50 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 9 மணிக்கு போத்தனூர் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், சிறப்பு ரயில் போத்தனூர் - சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (06024), செப்டம்பர் 14-ஆம் தேதி இரவு 11.30 மணிக்கு போத்தனூரில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 9.25 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் வந்தடையும்.
இந்த ரயில்கள் பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
தாம்பரம் - தென்காசி சிறப்பு ரயில்
தாம்பரம் - தென்காசி சிறப்பு ரயில் (06089), வரும் செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி இரவு 7.30 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 6.15 மணிக்கு தென்காசி சென்றடையும்.
அதேபோல் மறுமார்க்கத்தில் செங்கோட்டை - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06090), செப்டம்பர் 14-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு செங்கோட்டையில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் அதிகாலை 3.20 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்.
இந்த சிறப்பு ரயில்கள் செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், விருத்தாசலம், அரியலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சங்கரன்கோவில், கடையநல்லூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
முன்பதிவு எப்போது?
இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று (செப்டம்பர் 10) காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிப்பு
சென்னை கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு இன்று (10ஆம் தேதி) 585 பேருந்துகளும் நாளை (11ஆம் தேதி) 1255 பேருந்துகளும், வரும் 12ஆம் தேதி 1030 பேருந்துகளும், 13ஆம் தேதி 650 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் சென்னை கோயம்பேட்டில் இருந்து திருவண்ணாமலை, நாகப்பட்டினம், வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய பகுதிகளுக்கு நாளை (11ஆம் தேதி) 240 பேருந்துகளும், வரும் 12ஆம் தேதி 240 பேருந்துகளும், 13ஆம் தேதி 105 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் பெங்களூரு, திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கு 200 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு பேருந்து முன்பதிவு
சென்னை மாதவரத்தில் இருந்தும் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது. இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் வியாழக்கிழமை 8,666 பயணிகளும், வெள்ளிக்கிழமை 32,171 பயணிகளும், சனிக்கிழமை 18,772 பயணிகளும், ஞாயிறு 11,177, திங்கள்கிழமை 23,740 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.
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இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள், கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு, www.tnstc.in மற்றும் டி.என்.எஸ்.டி.சி மொபைல் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம் என தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது