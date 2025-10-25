திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி திருவிழாவை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில்!
திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி திருவிழாவை முன்னிட்டு இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
Published : October 25, 2025 at 11:07 PM IST
மதுரை: திருச்செந்தூரில் அக்டோபர் 27ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள கந்த சஷ்டி திருவிழா கோலாகலத்தை முன்னிட்டு தாம்பரத்தில் இருந்து திருச்செந்தூர் வரை அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் ஒன்றை இயக்க தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
முருக பக்தர்கள் கொண்டாடி மகிழும் திருவிழாக்களில் கந்த சஷ்டியும் ஒன்று. திருச்செந்தூரில் நடைபெறும் இந்த கோலாகல திருவிழாவில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து பக்தர்கள் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்கின்றனர். இதன் காரணமாக தெற்கு ரயில்வே பக்தர்களின் வசதியை முன்னிட்டு சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து திருநெல்வேலி வரை அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் (06135) ஒன்றை இயக்குகிறது.
சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து அக்டோபர் 26ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 9.35 மணி அளவில் புறப்படும் தாம்பரம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில், திங்கட்கிழமை காலை 8 மணி அளவில் திருநெல்வேலி ரயில் நிலையம் சென்றடையும். மறு மார்க்கமாக திருச்செந்தூரில் இருந்து புறப்படும் திருச்செந்தூர்-சென்னை தாம்பரம் சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில் (06136) திருச்செந்தூரிலிருந்து அக்டோபர் 27ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை இரவு 10.30 மணி அளவில் புறப்பட்டு அக்டோபர் 28ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10:30 க்கு தாம்பரம் சென்றடையும்.
இந்த ரயிலில் இருக்கை வசதி கொண்ட குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டி 1, சாதாரண இயற்கை வசதிப்பெட்டிகள் 11, இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப்பெட்டிகள் 4, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பொதுப் பெட்டிகள் 2 என மொத்தம் 18 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன.
இரு மார்க்கத்திலும் இந்த ரயில்கள் செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூர், விழுப்புரம், விருத்தாச்சலம், அரியலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.