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EXCLUSIVE | அரசு உதவாவிட்டால் என்ன? நாங்களே செய்கிறோம் - அடையாளம் தெரியாத கிராமத்தில் நூலகம் உருவாக்கிய இளைஞர்கள்

எந்தவித அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாத ஒரு கிராமத்தில் அடுத்த தலைமுறையினர் சீரழிந்து விடக்கூடாது என்ற நோக்கில், இரண்டு இளைஞர்கள் சொந்த செலவில் நூலகம் அமைத்துள்ளனர். அதுகுறித்த ஓர் சிறப்பு தொகுப்பு.

நூலகம் கட்டிய இளைஞர்கள் சுதாகர் மற்றும் செந்தூர் முகிலன்
நூலகம் கட்டிய இளைஞர்கள் சுதாகர் மற்றும் செந்தூர் முகிலன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 1:28 PM IST

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By இரா. மணிகண்டன்

"கிராமங்களில் கத்தியோ; அரிவாளோ கொண்டு வருவது ரொம்ப எளிது. ஆனால் புத்தகத்தை கொண்டு வருவது அவ்வளவு எளிதல்ல; ரொம்ப கஷ்டம். எனவே இந்த மாற்றமே எங்களுக்கு பெரிய மாற்றமாக தான் தெரிகிறது. அரசு எங்கள் கிராம மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்” என்று வேண்டுகோள் விடுக்கிறார் சுதாகர்.

அடுத்து என்ன டெக்னாலஜி வரப்போகிறது? என இளம் தலைமுறையினர் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்திருக்கும் இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் சாலை வசதி, குடிநீர் வசதி, ரேஷன் வசதி, மாணவர்கள் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குச் செல்வதற்கு கூட பேருந்து வசதி இல்லாத நிலை என மிகவும் பின் தங்கிய நிலையில் இருக்கிறது செம்பத்தி கிராமம். கூகுளில் தேடினால் கூட எங்கள் ஊரின் பெயர் வருவதில்லை என இங்குள்ள மக்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கும் நிலையில் தான் இந்த கிராமம் இருக்கிறது.

இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் தான் சுதாகர் மற்றும் செந்தூர் முகிலன். அடிப்படை வசதிகள் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. எங்கள் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அடுத்த தலைமுறையினர் போதைப்பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி விடக்கூடாது. எனவே அவர்களை கல்வியில் பாதையில் வழிநடத்தி, சுய ஒழுக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு விளையாட்டையும் கற்றுக்கொடுத்து நல்வழிப்படுத்த முயற்சித்து வருகிறோம் என்கின்றனர் இந்த இரண்டு இளைஞர்களும்.

மிகவும் பின்தங்கி காணப்படும் ஒரு கிராமத்தின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளம் போட்ட இந்த இளைஞர்கள் யார்? அவர்கள் அப்படி என்ன செய்தனர்? என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

செம்பத்தி மேடு கிராமம்

கல்லிடைக்குறிச்சி பகுதியானது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. இந்த நகருக்கு மிக அருகில் அமைந்திருக்கிறது செம்பத்திமேடு கிராமம். இங்கு சுமார் 150 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 500க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசிக்கின்றனர். பட்டியலின கிராமமான இந்த கிராமம் எந்தவித அடிப்படை வசதிகளுமின்றி மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கிறது. பேருந்து வசதி கூட இங்கு இல்லாததால், 2 கி.மீ தொலைவிலுள்ள கல்லிடைக்குறிச்சிக்கு சென்று தான் பேருந்து ஏறவேண்டிய சூழல் இருந்து வருகிறது.

நூறு ஆண்டுகளை கடந்தும் தங்கள் கிராமம் இன்னும் முன்னேறாததற்கு மக்களிடையே போதிய கல்வி மற்றும் அரசியல் அறிவு இல்லாததே காரணம் என்பதை ஒரு கட்டத்தில் உணர்ந்துள்ளனர் சுதாகர், செந்தூர் முகிலன் ஆகிய இளைஞர்கள். இவர்கள் இருவரும் தங்கள் கிராமத்தில் நூலகம் அமைக்க வேண்டும் என விரும்பியுள்ளனர். அதற்காக, அரசிடம் நூலகம் அமைத்து தரும்படி பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும் பலன் கிடைக்கவில்லை.

பீம்ஜி புத்தகாலயம்

செம்பத்திமேடு கிராமத்திலிருந்து 9 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உலுப்படிபாறை என்ற ஊரில் அரசு நூலகம் உள்ளது. ஆனால் அங்கு சென்றுவர போதிய பேருந்து வசதி இல்லாததால் சொந்த ஊரில் நூலகம் அமைக்க வேண்டும் என்பது இந்த இளைஞர்களின் கனவாக இருந்தது. அரசு உதவாததால், ஊருக்கு வெளியே உள்ள பொது கட்டடத்தில் ஒரு நூலகத்தை உருவாக்க முடிவெடுத்தனர். அதற்காக ஊர்மக்களிடம் வீடு வீடாகச் சென்று உதவியை நாடினர். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் புத்தகங்களை நன்கொடையாக பெற்று அண்ணல் அம்பேத்கர் நினைவாக ‘பீம்ஜி புத்தகாலயம்’ என்ற பெயரில் சிறிய நூலகத்தை தொடங்கியுள்ளனர்.

இங்கு அம்பேத்கர், பேரறிஞர் அண்ணா, பெரியார் போன்ற தலைவர்களின் புத்தகங்கள், தமிழ் இலக்கிய புத்தகங்கள் மற்றும் பொது அறிவு புத்தகங்கள் போன்றவற்றை வைத்துள்ளனர். எனவே பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் இந்த நூலகத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மேலும் கல்வியைத் தாண்டி வாழ்க்கையில் சாதிக்க விளையாட்டு மற்றும் மன உறுதி அவசியம் என்பதால் அந்த பயிற்சியையும் இலவசமாகவே இந்த இளைஞர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கின்றனர். இரவில் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக டியூஷன் எடுக்கின்றனர்.

இளைஞர்களின் இந்த மகத்தான முன்னெடுப்பை அறிந்து அவர்களை நேரில் சந்திக்க ஈடிவி பாரத் சார்பில் செம்பத்திமேடு கிராமத்திற்கு பயணப்பட்டோம். ஊருக்குள் நுழைந்ததும் கிராமத்திற்கே உரிய அழகான நிழல் தரும் மரங்கள் நம்மை வரவேற்றன. கிராமத்திற்குள் நுழைந்தபோது தான் அங்கு எந்த வசதியும் இல்லை என்பதை உணர முடிந்தது.

சொல்லப்போனால் அங்கு குறிப்பிட்ட தெருக்களுக்கு மட்டுமே தண்ணீர் கிடைக்கிறது. பிற தெருக்களைச் சேர்ந்த மக்கள் அருகிலுள்ள தெருக்களில் வந்து தண்ணீர் எடுத்துச்சென்ற காட்சிகளையும் காண முடிந்தது. அங்கிருந்து நேராக நூலகத்தை சென்றடைந்தோம்.

நாம் சென்றபோது பீம்ஜி நூலகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சுதாகர் மற்றும் செந்தூர் முகிலன் இருவரும் பாடம் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தனர். மேலும் அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் ஆர்வமுடன் புத்தகங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தனர்.

கிராமத்தையே மாற்ற நினைக்கும் இளைஞர்கள்

நம்மிடம் பேசிய சுதாகர், “பொதுவாக ஒரு கிராமம் என்றால் அங்கு சமுதாய நலக்கூடம், ரேஷன் கடை போன்ற வசதிகள் இருக்கும். ஆனால் இவை எதுவுமே எங்கள் ஊரில் இல்லை. இதற்கு காரணம் ஒன்று சாதி, மற்றொன்று இளைஞர்களிடம் ஒற்றுமை இல்லாதது தான். எனவே தான் அம்பேத்கர் வழியில் மக்களை கல்வி பாதையில் அழைத்துச்செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நூலகத்தை தொடங்கினோம்.

பொதுவாக கிராமங்களில் உள்ளவர்கள் எளிதில் போதை பழக்கங்கள் மற்றும் குற்ற சம்பவத்திற்கு அடிமையாகி விடுகிறார்கள். அது ஒரு பேஷனாகிவிட்டது. எனவே அதிலிருந்து சிறுவர்கள், இளைஞர்களை தடுக்க வேண்டும், கிராம மக்களிடையே கல்வி மற்றும் அரசியல் அறிவை வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நூலகம் தொடங்கினோம். அதற்காக எங்கள் கிராமத்திலேயே ஒவ்வொரு வீடு வீடாகச் சென்று புத்தகங்களை நன்கொடையாக வாங்கினோம்.

அவற்றை வைத்து பாழடைந்து, பராமரிப்பின்றி கிடந்த ஒரு பொது கட்டடத்தை சீரமைத்து சிறிய அளவில் நூலகம் ஒன்றை கட்டியுள்ளோம். இங்கு மின்சார வசதி இல்லாததால், அருகிலுள்ள கடையிலிருந்து மின்சாரம் எடுத்துள்ளோம். இந்த பணிக்காக எங்கள் கையிலிருந்து ரூ. 15 ஆயிரம் வரை செலவு செய்துள்ளோம். இங்கு கல்வியை தவிர விளையாட்டு பயிற்சி மற்றும் மன அமைதி பயிற்சியும் வழங்கப்படுகிறது.

அரசு எங்களுக்கு உதவி செய்து நூலகத்தை மேம்படுத்தி தரவேண்டும் அல்லது புத்தகம் அன்பளிப்பு வழங்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் கோரிக்கை.

கிராமங்களில் கத்தியோ அரிவாளோ கொண்டு வருவது மிகவும் சுலபம். ஆனால் புத்தகத்தை கொண்டு வருவது அவ்வளவு எளிதல்ல; மிகவும் கஷ்டம். எனவே இந்த மாற்றமே எங்களுக்கு பெரிய மாற்றமாக தான் தெரிகிறது. அரசு எங்கள் கிராம மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்” என்றார்.

சமூக சேவையாக செய்கிறோம்

நூலகம் குறித்து செந்தூர் முகிலன் நம்மிடம் கூறும்போது, “எங்கள் கிராம மக்கள் நூலகத்திற்காக 9 கிலோ மீட்டர் தூரம் அலைய வேண்டியிருந்தது. எனவே எங்கள் ஊரிலேயே அவர்களுக்கு நூலகத்தை அமைத்துக் கொடுத்துள்ளோம். நாங்கள் இருவரும் கல்லூரி முடித்துவிட்டு வேலை தேடாமல் சமூக சேவையாக இதை செய்து வருகிறோம்.

படிக்க வரும்படி வீடு வீடாகச் சென்று அழைப்பு கொடுத்தோம். நெட்வொர்க் வார்த்தையில் சொன்னால் எங்கள் கிராமம் இன்னும் 1 ஜிபியில் தான் இருக்கிறது. தற்போது 6வது தலைமுறை வந்த பிறகும் எங்கள் கிராமம் பின்தங்கி தான் இருக்கிறது. பேருந்து வசதி இல்லாததால் மாணவர்கள் நடந்தே செல்கின்றனர். இரவு நேரத்தில் அச்சமுடன் வருகின்றனர்.

கிராமங்களில் சிறுவர்கள் சிலர் எளிதில் போதை பழக்கங்கள் மற்றும் வன்முறைக்கு அடிமையாகி விடுவதால் அவர்களை திசை திருப்பும் வகையில் இந்த நூலகம் அமைந்துள்ளது.

நூலகம் மட்டுமல்லாமல், பொது தேர்வுக்கு பயந்து பாதியிலேயே கல்வியை நிறுத்திவிடும் மாணவர்களிடம் பேசி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம். எதிர்காலத்தில் இந்த நூலகம் வெளியூரை சேர்ந்தவர்களுக்கும் பயன்தரும் வகையில் அரசு அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும்” என்றார்.

எங்கள் கிராமத்துக்கு அங்கீகாரம் வேண்டும்

இதுகுறித்து செம்பத்திமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராஜா நம்மிடம் கூறுகையில், “நூறு ஆண்டுகளாக இந்த கிராமம் பின்தங்கியுள்ளது. எங்கள் தலைமுறை படிக்கவில்லை. அதனால் வேலையில்லாமல் நிறையப்பேர் இருக்கின்றனர். எங்கள் தலைமுறையினர் பலர் கஞ்சா, போதை போன்ற பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி விட்டனர். வெளியே தொழில் தேடி சென்றாலும், நீ என்ன ஜாதி? என கேட்கிறார்கள்.

இப்படி இருந்தால் நாங்கள் எப்படி முன்னேற முடியும்? எங்கள் ஊரில் நூலகம் வேண்டும் என பலமுறை அரசிடம் கேட்டும் உதவி செய்யவில்லை. தற்போது இந்த இளைஞர்கள் நூலகத்தை உருவாக்கியுள்ளனர் அவர்களுக்கு எங்களால் இயன்ற உதவியை செய்து வருகிறோம். அரசு ஆவணங்களில் எங்கள் கிராமத்தின் பெயர் இல்லை. குறிப்பாக பத்திரப்பதிவு செய்யும் போது எங்கள் கிராமத்தின் பெயர் வருவதில்லை. எனவே எங்கள் கிராமத்திற்கு உரிய அங்கீகாரம் கொடுக்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

முகிலன் கூறியதைப் போன்று அருகிலுள்ள பல கிராமங்களில் சிறுவர்கள் வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபடுவது அதிகம் நடக்கிறது. குறிப்பாக செம்பத்திமேடு கிராமத்தின் அருகிலுள்ள மூலச்சி கிராமத்தில் கடந்த மாதம் தந்தை மற்றும் 5 வயது மகன் இருவரும் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டனர். அந்த வழக்கில் இளஞ்சிறார் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்.

இது போன்ற சூழலில் சிறுவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்த நூலகத்தை தொடங்கியுள்ளனர் செம்பத்திமேடு இளைஞர்களான சுதாகர் மற்றும் செந்தூர் முகிலன். இதன் மூலம் இளைஞர்கள் கல்வி அறிவு பெற்று எதிர்காலத்தில் தங்கள் கிராமத்தின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் உதவியாக இருப்பார்கள் என்பது இவர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக உள்ளது.

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