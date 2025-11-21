தண்ணீருக்காக 60 ஆண்டுகளாய் தவியாய் தவிக்கும் தென்காசி விவசாயிகள்; கனவு திட்டம் நனவாவது எப்போது?
ஜம்புநதி மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டம் மூலம் 25 குளங்கள், 4,050 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெற்றும், 729 கிணறுகள் செறிவூட்டப்பட்டும் கடையம், கீழப்பாவூர் ஒன்றியங்களில் பல நூறு கிராமங்களும் பயன்பெற்று வருகின்றன.
Published : November 21, 2025 at 8:31 PM IST
BY இரா. மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: திமுக ஆட்சியில் 1974 இல் ராமநதி மற்றும் கடனா அணை என இரண்டு அணைகள் தனித்தனியாக கட்டப்பட்டன. அதேசமயம் மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவில்லை. இதனால் கீழப்பாவூர், ஆலங்குளம், கடையம் வட்டார விவசாயிகளின் துயரங்கள் தீரவில்லை.
தமிழ்நாடு பெருமளவு விவசாயத்தை சார்ந்த மாநிலமாக இருந்து வருகிறது. வேளாண் துறையின் முன்னேற்றத்திற்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. சரியான நீர் மேலாண்மை திட்டங்கள் இல்லாததால் இன்னும் பல இடங்களில் விவசாயத்திற்கு போதிய தண்ணீர் கிடைக்காமல் தாங்கள் கடும் துயரத்தை சந்தித்து வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். இந்த வேதனைக்கு தென்காசி மாவட்ட விவசாயிகள் மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன? இந்த மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள முக்கிய நீர் மேலாண்மை திட்டமான ஜம்புநதி மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டம், இம்மாவட்ட விவசாயிகளின் துயரத்திற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள தென்காசி மாவட்டத்தில் அதிக அளவு விவசாயம் நடைபெறுகிறது. கடனா அணை, ராமநதி அணை, அடவிநயினார் அணை, மேக்கரை அணை என பல்வேறு அணைகள் விவசாய மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக கட்டப்பட்டுள்ளன.
தென்காசி மாவட்டத்தை வடக்கு, தெற்கு என இரண்டாகப் பிரித்துப் பார்த்தால் தென்பகுதியில் கடனாநதி, ராமநதி ஆகிய அணைகளை சார்ந்து விவசாய நிலங்கள் தண்ணீர் வசதி பெறுகின்றன. அதேபோல் வடபகுதியில் குற்றாலம் அருவிகளில் இருந்து கிடைக்கும் தண்ணீரானது சிற்றாறு மூலமாக விவசாயிகளின் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்கிறது.
ஒருசொட்டு தண்ணீர் கூட கிடைக்காத 100 கிராமங்கள்
இந்த இரண்டு பகுதிக்கும் இடையில் கடையம், கீழப்பாவூர், ஆலங்குளம் ஆகிய வட்டாரங்களில் உள்ள 100 கிராமங்களுக்கு மட்டும் மேற்கண்ட அணைகளில் இருந்தும், சிற்றாரில் இருந்தும் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட கிடைப்பதில்லை. குறிப்பாக ராமநதி அணையில் இருந்து வெறும் 2 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள அரியபுரம், நாட்டார்பட்டி, திப்பனம்பட்டி போன்ற கிராமங்களுக்கு கூட அணையில் இருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட விவசாயத்திற்கு கிடைப்பதில்லை.
இதனால் இந்த கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் பருவமழையை மட்டுமே நம்பி பல ஆண்டுகளாக விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கும் விதமாக பழைய குற்றாலம் அருகே ஜம்பு நதி அமைந்துள்ளது. ஆனால் இந்த நதியிலும் ஆண்டு முழுவதும் தண்ணீர் வருவதில்லை, மழைக்காலத்திலும் இந்த நதியில் இருந்து எதிர்பார்க்கும் அளவு தண்ணீர் கிடைப்பதில்லை. இதனால் ஜம்பு நதியை சார்ந்துள்ள 25 குளங்கள் நிரம்புவதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.
வழக்கத்தைவிட மிகக் கூடுதலாக மழை பெய்து வெள்ளம் ஏற்படும் நேரங்களில் மட்டுமே இந்த 25 குளங்கள் நிரம்புவதால் மேற்கண்ட 100 கிராமங்களில் முறையாக விவசாயம் செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் கடும் துயரத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு தொடரும் துயரை தீர்க்க ராமநதி, ஜம்புநதி ஆகிய இரண்டு நதிகளை இணைத்து ஜம்புநதி மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டுமென விவசாயிகள் பல ஆண்டுகளாக போராடி வருகின்றனர்.
ஜம்புநதி மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டம்
84 அடி கொள்ளளவு கொண்ட ராமநதி அணையில் இருந்து கிடைக்கும் உபரி நீரை திருப்பிவிட்டு, மேல்மட்ட கால்வாய் மூலம் ஜம்புநதியில் இணைத்து நாராயணபேரி அணைக்கட்டு பகுதிக்கு கொண்டு செல்வது தான் மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இத்திட்டம் மூலம் 4050 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள், 25 குளங்கள், 720 கிணறுகளும் நிரம்பும். ஆனால் அரை நூற்றாண்டுக்கு மேலாக மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டம் நிறைவேற்றப்படாததால் 4050 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் முறையான தண்ணீர் கிடைக்காத கொடுமையை விவசாயிகள் அனுபவித்து வருகின்றனர்.
காமராஜருக்கு பிறகு திமுக ஆட்சியில் கடந்த 1974ஆம் ஆண்டு ராமநதி மற்றும் கடனா அணை என இரண்டு அணைகள் தனித்தனியாக கட்டப்பட்டன. அதேசமயம் மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவில்லை. இதனால் கீழப்பாவூர், ஆலங்குளம், கடையம் வட்டார விவசாயிகளின் துயரங்கள் தீரவில்லை.
இருப்பினும் இப்பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த கோரி தொடர்ந்து அரசை வலியுறுத்தி வந்தனர். குறிப்பாக சமூக ஆர்வலரும், ஜம்புநதி மேல்மட்ட கால்வாய் செயல்பாட்டு குழு அமைப்பாளருமான ராம உதயசூரியன் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு நிர்வாகரீதியாக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தார். அதன் பயனாக 2004 இல் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த 3.6 கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீடு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
அதிமுக, திமுக ஆட்சியில் கிடப்பில் போடப்பட்ட திட்டம்
பின்னர் அதே ஆண்டு, முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என முதல்முறையாக அறிவிப்பு வெளியிட்டார். ஆனால் அப்போது திட்டத்துக்கான அரசாணை பிறப்பிக்கப்படவில்லை. இதனால் அவரது முன்னெடுப்பு வெறும் அறிவிப்போடு நின்றுவிட்டது. பின்னர் 2010 இல் திமுக ஆட்சியில் தொடர்ச்சியாக விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்ததன் விளைவாக இத்திட்டத்தின் மதிப்பீடு ரூ.8.8 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டது. ஆனாலும் திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து 2019 இல் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த 42 கோடி நிதி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. இது விவசாயிகளுக்கு பெரும் நம்பிக்கையை கொடுத்தது. விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறும் வகையில் அப்போது பூமி பூஜையும் நடைபெற்று கால்வாய் வெட்டும் பணிகள் வெற்றிகரமாக துவங்கப்பட்டன.
ஆனால் யாரும் எதிர்பாராத விதமாக களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்தின் வனப்பகுதியில் இந்த அணை அமைந்திருப்பதால் தங்களிடம் தடையில்லா சான்றிதழ் வாங்கிய பிறகு தான் கால்வாய் அமைக்க வேண்டும் என வனத்துறை நெருக்கடி கொடுத்தது. இருப்பினும் மனம் தளராமல் விவசாயிகள் தொடர்ச்சியாக அதிகாரிகளை சந்தித்து முறையிட்டனர்.
அதன் பலனாக 2021 இல் வன உயிரின நல வாரிய குழு, இத்திட்டத்திற்கு தடையில்லா சான்று பெற விண்ணப்பித்து அந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதமே வனத்துறையின் அனுமதியும் கிடைத்தது. அதன்படி கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு முதல் ராமநதி, ஜம்புநதி இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
விவசாயிகளின் சுமார் 60 ஆண்டு கால கனவை நிறைவேற்றும் விதமாக அரசு இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த பகுதி விவசாயிகளின் மனநிலையை அறிந்து கொள்வதற்காகவும், திட்டத்தின் தற்போதைய நிலையை தெரிந்து கொள்ளவும் ஈடிவி பாரத் ஊடகக்குழு சார்பில் தென்காசி மாவட்டத்திற்கு பயணம் செய்தோம்.
தென்காசி மாவட்ட மக்களின் நீண்டகால கனவான இந்தத் திட்டத்தை நடைமுறைக்கு கொண்டுவர விடாமுயற்சி செய்துவரும் சமூக ஆர்வலர் ராம உதயசூரியனை முதலில் சந்தித்தோம்.. நம்மை உற்சாகமாக வரவேற்ற அவர், ஜம்புநதி மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டம் குறித்து பேச தொடங்கினார்.
60 சதவீத பணிகள் நிறைவு
"1960 காலகட்டங்களிலேயே காமராஜர் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முயற்சி மேற்கொண்டார். அதன் பிறகு திமுக ஆட்சியில் ராமநதி அணை, கடனா நதி அணை என இரண்டு அணைகள் தனித்தனியாக உருவாக்கப்பட்டன. அதே சமயம் மேல்மட்ட கால்வாய் கொண்டு வரப்படாததால் கீழப்பாவூர், ஆலங்குளம், கடையம் வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் அணையில் இருந்து தண்ணீர் கிடைக்காமல் துயரத்திற்கு ஆளாகினர். எனவே ஜம்புநதி மேல்மட்ட கால்வாய் திட்டத்தை செயல்படுத்த தொடர்ச்சியாக முயற்சிகளை மேற்கொண்டோம். தொடர் முயற்சிக்குபின் 2015ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா, சட்டமன்றத்தில் 110 விதியின்கீழ் இத்திட்டத்தை அறிவித்தார்.
அதன் பிறகு அரசாணை வெளியிடப்பட்டு நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டது. தற்போது கிட்டத்தட்ட 60 சதவீதம் பணிகள் முடிவு பெற்றுள்ளன" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்தத் திட்டம் மூலம் 4,000 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். ராமநதி அணையில் இருந்து 3.85 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு கால்வாய் வெட்டப்படுகிறது, முதலில் அணைக்கு வெளியே உள்ள மதகில் இருந்து 60 அடி நீர்மட்டத்தில் 7 நாட்கள் மட்டும் 90 கனஅடி தண்ணீரை நாராயணபேரி அணைக்கட்டுக்கு மட்டும் கொண்டுவர அதிகாரிகள் முயற்சி மேற்கொண்டனர்.
ஆனால் மற்றொரு அணைக்கட்டான குத்தாலபேரி அணைக்கட்டுக்கும் தண்ணீர் கிடைக்கும் வகையில் அணையின் உள்பகுதியில் இருந்து தண்ணீரை எடுக்கும் வகையில் திட்டத்தை மாற்றியமைக்க கோரிக்கை வைத்தோம். அதன்படி தற்போது அணையின் உள்பகுதியில் மதகு அமைத்து தண்ணீர் எடுக்கப்படுகிறது. மேலும் தற்போது பத்து நாட்களுக்கு 200 கனஅடி தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் 110 கனஅடி தண்ணீர் நாராயணபேரிக்கும் 90 கனஅடி தண்ணீர் குத்தாலபேரி அணைக்கட்டுக்கும் எடுத்து செல்லப்படும். தலைமை மதகில் இருந்து 330 மீட்டர் தொலைவில் குத்தாலப்பேரி அணைக்கட்டிற்கும் 385 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து நாராயணபேரி அணைக்கட்டுக்கும் தண்ணீர் திருப்பி விடப்படும். இத்திட்டம் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படும் பட்சத்தில் இந்த பகுதியில் நீர்மட்டம் உயரும் நீரின் தன்மையும் மாறும். எனவே அரசு இத்திட்டத்தை விரைவில் முடித்து விவசாயிகள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்” என்று வலியுறுத்துகிறார் ராம உதயசூரியன்.
அரியபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வெள்ளையா என்பவர் கூறும்போது, "ராமநதியில் இருந்து எங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைப்பதில்லை. காமராஜர் ஆட்சியில் இந்த திட்டம் போடப்பட்டது. ஆனால் அதன் பிறகு திட்டத்தை கிடப்பில் போட்டனர். மேல்மட்ட கால்வாய் பணியை விரைந்து முடித்து தண்ணீர் திறந்துவிட்டால், எங்கள் பகுதியில் விவசாயம் தழைக்கும்" என்கிறார் ஏக்கத்துடன்.