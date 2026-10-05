பள்ளி மாணவனை விடுவிக்க லஞ்சம் கேட்ட சிறப்பு எஸ்.ஐ - மாவட்ட எஸ்.பி பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு
காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் மதியழகனை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம் செய்து அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டதில் அவர் லஞ்சம் வாங்கியது உறுதியானது.
Published : October 5, 2026 at 8:29 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே இடத் தகராறு குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள பள்ளி மாணவனை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து, பின்னர் அவரை விடுவிக்க ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்ட சிறப்பு உதவி ஆய்வாளரை பணியிடை நீக்கம் செய்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த ராமாபுரம் பகுதியில் உள்ள ஒரு விவசாய நிலத்தில் 5க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் பல ஆண்டு காலமாக பயன்படுத்தி வரும் பொதுவழி தொடர்பாக, அதே பகுதியை சேர்ந்த மார்க்கபந்து மற்றும் மணிமேகலை ஆகியோரது குடும்பத்தினரிடையே தகராறு ஏற்பட்டு, பின்னர் அது கைகலப்பாக மாறியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக இருதரப்பினரும் உமராபாத் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தனர். அந்த புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்துவதற்காக உம்ராபாத் காவல்துறையினர் ராமாபுரம் பகுதிக்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது அந்த இடத்தில் மணிமேகலை இல்லாததால், விசாரணை செய்வதற்காக 12ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் அவருடைய மகனை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்,
மணிமேகலை வீட்டிற்கு வந்தபோது அவருடைய மகன் காவல்நிலையத்துக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டது தெரியவரவே உடனடியாக அங்கு சென்றுள்ளார். ஆனால் உமராபாத் காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் மதியாழகம் அந்த சிறுவனை வழக்கிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டுமானால் ரூ. 10 ஆயிரம் லஞ்சமாக தரும்படி கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் இதுகுறித்து உயரதிகாரிகளிடம் சென்று புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில், திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அக்ஷய் அணில் வாக்ரே, காவல்நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் மதியழகனை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டார். மேலும் அந்த பெண்ணின் குற்றச்சாட்டு குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்ட போது, மதியழகன் லஞ்சம் கேட்டது உறுதியானது. இதனையடுத்து, மதியழகனை பணியிடை நீக்கம் செய்து திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
இடத் தகராறில் பள்ளி மாணவனை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்ததோடு, சிறுவனை விடுவிக்க காவல்துறையினரே லஞ்சம் கேட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.