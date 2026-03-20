ETV Bharat / state

ஆவணங்களின்றி தமிழகத்தில் தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தினர்: ரயில் மூலம் சொந்த நாட்டிற்கு அனுப்பி வைப்பு

பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக வங்கதேசத்தினர் பயணிப்பதற்கு தனிப்பெட்டி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் மூலம் அழைத்துச் செல்லப்படும் வங்கதேசத்தினர்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 20, 2026 at 6:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சி: உரிய ஆவணங்களின்றி சட்ட விரோதமாக இந்தியாவில் தங்கியிருந்த 33 வங்கதேசத்தினர், ரயில் மூலம் சொந்த நாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பல்வேறு குற்ற வழக்குகள், விசா காலம் நிறைவடைந்தவர்கள் மற்றும் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாதவர்கள் என 4 குழந்தைகள், 4 பெண்கள், 25 ஆண்கள் என மொத்தம் 33 வங்கதேச நாட்டை சேர்ந்தவர்களை தமிழக போலீசார் கைது செய்திருந்தனர். கைது செய்யப்பட்ட இவர்கள் அனைவரும் சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூரில் உள்ள சிறப்பு அகதிகள் முகாமில் பல மாதங்களாக தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருந்தது.

எனினும், தங்களை மீண்டும் வங்கதேசத்திற்கு அனுப்பி வைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி அவ்வப்போது முகாமில் இருந்தவர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டு வந்தனர். இது குறித்து சேலம் மாவட்ட நிர்வாகம், தமிழ்நாடு அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றது.

இதையடுத்து மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள வங்கதேசத் தூதரகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனினும், கடந்த ஆண்டில் வங்கதேசத்தில் நிகழ்ந்த வன்முறை மற்றும் அசாதாரண சூழல் காரணமாக அவர்களை வங்கதேசத்திற்கு அனுப்பி வைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

இந்த நிலையில் இன்று (மார்ச் 20) சேலம் சிறப்பு அகதிகள் முகாமில் இருந்து 33 வங்கதேசத்தினர், வாகனங்கள் மூலம் திருச்சி நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். பின்னர், அங்கிருந்து மேற்குவங்கம் செல்லும் திருச்சி- ஹவுரா சூப்பர்ஃபாஸ்ட் அதிவிரைவு ரயிலில் தனிப்பெட்டியில் அவர்கள் ஏற்றப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். பாதுகாப்பிற்காக 20-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் அவர்களுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவே வங்கதேசத்தினர் பயணிப்பதற்கு தனிப்பெட்டி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேற்குவங்க காவல்துறையினரிடம் வங்கதேசத்தினரை ஒப்படைத்தவுடன் மீண்டும் காவல்துறையினர் தமிழ்நாடு திரும்புகின்றனர். அதைத் தொடர்ந்து, வங்கதேசத்தினரை மேற்குவங்கக் காவல்துறையினர், வங்கதேச அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கவுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்கும் வகையில் சேலம், திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உரிய ஆவணங்களின்றியும், விசா காலம் முடிந்தும் தங்கியிருக்கும் வெளிநாட்டினரை கைது செய்து அவர்களின் சொந்த நாட்டிற்கு காவல்துறையினர் அனுப்பி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

வங்கதேசத்தினர்
சிறப்பு அகதிகள் முகாம்
TRICHY
WEST BENGAL
WEST BENGAL BANGLADESHI NATIONALS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.